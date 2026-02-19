روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس

أفادت “رويترز”، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيتوجه إلى إسرائيل نهاية فبراير الجاري؛ للقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث تطورات ملف إيران، والتحديات الأمنية في المنطقة.

تنسيق المواقف بين واشنطن وتل أبيب

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ أوضح المسؤول، أن الزيارة المرتقبة تأتي في إطار تنسيق المواقف بين واشنطن وتل أبيب بشأن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني والتحركات الإقليمية لطهران، في ظل تصاعد التوترات خلال الفترة الأخيرة.

خطط دعم الاستقرار والردع

وفي سياق متصل، أشار إلى أنه من المتوقع أن تكون القوات الأمريكية التي جرى الدفع بها لتعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط جاهزة للانتشار الكامل بحلول شهر مارس المقبل، ضمن خطط دعم الاستقرار والردع في المنطقة.

مقترح مكتوب لحل الأزمة

ولفت المسؤول إلى أن واشنطن تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة، وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت في جنيف أمس الثلاثاء، في إشارة إلى مسار دبلوماسي موازٍ للتحركات العسكرية.

وتعكس هذه التطورات تحركًا أمريكيًا مكثفًا يجمع بين المسار السياسي والعسكري، في محاولة لاحتواء التصعيد ودفع الأطراف نحو صيغة تفاهم تُجنب المنطقة مزيدًا من التوتر.