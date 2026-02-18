بالآليات وقنابل الغاز.. الاحتلال يقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وانتشرت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، كما اقتحمت بآلياتها العسكرية بلدة بيت أمر، و توغلت بكثافة في منطقتي عصيدة والطربيقة في البلدة، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأضافت مصادر محلية، أن تلك القوات داهمت منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة، في منطقة عصيدة، بعد أن فرضت حصارا على المنطقة، وتقوم بحفر جدران المنزل تمهيدا لهدمه.



وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت في شهر يناير الماضي، عائلة الشهيد صبارنة بهدم المنزل.

يذكر أن الشهيد صبارنة كان قد ارتقى رفقة الشهيد عمران إبراهيم الأطرش (18 عامًا) من مدينة الخليل بعد إطلاق جيش الاحتلال الرصاص عليهما جنوب بيت لحم في شهر نوفمبر من العام الماضي.