أستاذ بكلية أصول الدين: قراءة القرآن وسيلة للارتقاء الروحي وتحقيق الرحمة

أكد الدكتور مجدي عبدالغفار، أستاذ بكلية أصول الدين ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، أن قراءة القرآن الصحيحة ترفع الإنسان إلى مستوى معانيه، وتجعل الأمة تصدر رحمة للعالمين.

وقالن خلال تقديم برنامج "نورانيات قرآنية" المذاع على قناة صدى البلد، إن قول الشيخ محمد الغزالي: "كان الأولون يقرؤون القرآن فيرتفعون به إلى مستواه"، وهذا هو التحدي اليوم أن يرفعنا القرآن إلى مستوانا، ونرتقي بقلوبنا وأعمالنا إلى ما يرضي الله.

وأضاف أن محور قراءة القرآن يجب أن يكون القلب، إذ أن القلب هو مركز الأعمال والنية، مشيرًا إلى أن وجود أي مرض في القلب يمكن أن يحول الإيمان إلى نفاق ويؤثر على حياة الإنسان الروحية، كما جاء في بداية سورة البقرة: "في قلوبهم مرض".

وشدد على أن القرآن وسيلة للارتقاء الروحي وتحقيق الرحمة، داعيًا كل قارئ ومستمع أن يملا قلبه بالرحمة وأن يسعى لتطبيق تعاليم القرآن في حياته اليومية.