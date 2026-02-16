علي الهلباوي: المبتهل يقدر يقرأ القرآن لكن القارئ ميقدرش يبتهل

حل المنشد علي الهلباوي، ضيفا على الإعلامي احمد سالم في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون".



وقال علي الهلباوي في حواره على قناة " أون"، :" موهبة الإنشاد يمنحها الله لكن يتطلب معها دراسة علم النغم والمقامات والارتجال ".



وتابع علي الهلباوي :" في الإنشاد نقوم بالتصوير النغمي لنص الإنشاد ولازم المنشد يكون حاسس الكلمات "، مضيفا:" المبتهل يقدر يقرأ القرآن لكن القارئ ميقدرش يبتهل ".



وأكمل علي الهلباوي :" في الحضرة الصوفية الواحد بيشكي همه وبيدعي ربنا فيها بكل اللي هو عايزه والواحد بيسلم نفسه وروحه لله وبيعيش مع الله ويترك كل هموم الدنيا".

وأبدع علي الهلباوي في الإنشاد الديني على الهواء، وذلك احتفالا باستقبال شهر رمضان الكريم ".

