وزير الأوقاف: تكريم حناجر «دولة التلاوة» في ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

احتضن مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الأوقاف للكشف عن كواليس وترتيبات تكريم المتميزين في برنامج «دولة التلاوة»، حيث أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن انبهاره بالنجاح الكبير والصدى الواسع الذي حققته فعاليات البرنامج.
 

وصرح وزير الأوقاف خلال المؤتمر بأن المنافسات التي شهدها الحدث كانت قوية وذات طابع نوراني ومتصاعد بين أصحاب الحناجر الذهبية، موضحاً أن الوزارة، بصفتها أحد المنظمين، نجحت في اكتشاف مواهب مصرية عبقرية استطاعت أن تطرب وجدان ومسامع الشعب المصري، مشيراً إلى أن العائلات المصرية اعتادت الاجتماع يومي الجمعة والسبت للاستمتاع بتلك الأصوات، مما يبرهن على أن مصر تظل دائماً الأرض المعطاءة والمصنع الأول للمقرئين المبدعين.


وفيما يخص موعد التكريم النهائي، كشف الأزهري أنه بعد سلسلة من المشاورات، تقرر إقامة الاحتفالية الكبرى للاحتفاء بهذه النجوم والمواهب الصاعدة ضمن مراسم ليلة القدر، وذلك بتشريف وحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

