لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، إدراج ملف الفيديو المتداول من مقر السفارة العراقية في الرياض ضمن جدول أعمال جلسته المقبلة، مع توجيه دعوة رسمية إلى سفيرة العراق لدى السعودية، صفية طالب السهيل، لحضور جلسة استماع علنية وبيان ملابسات الحادثة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، إن “رئاسة المجلس قررت تحويل موضوع الفيديو المتداول إلى لجنة العلاقات الخارجية النيابية لغرض التدقيق في تفاصيله، ورفع توصيات واضحة خلال مدة أقصاها أسبوع واحد”.

وأضاف البيان أن “المجلس حريص على حماية سمعة التمثيل الدبلوماسي العراقي في الخارج، وفي الوقت ذاته التأكد من الالتزام بالأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية بما ينسجم مع مكانة العراق”.

خلفية الحادثة

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر جانباً من لقاء داخل السفارة العراقية في الرياض، ما أثار جدلاً واسعاً وتفسيرات متباينة بشأن طبيعة الجلسة وترتيباتها البروتوكولية.

في المقابل، أوضحت السفارة العراقية في بيان رسمي أن المقطع “مقتطع من سياقه”، مبينة أن المناسبة كانت دعوة أقامها الوفد العراقي المشارك في معرض الدفاع السعودي 2026، وأن الجانب العراقي كان الجهة المضيفة، فيما حضر الضيوف السعوديون تلبية للدعوة.

وأكدت السفارة أن “اللقطات المتداولة تمثل لحظة انتقال الوفد العراقي لدعوة الضيوف إلى مأدبة عشاء رسمية”، مشددة على التزامها الكامل بالأعراف الدبلوماسية.

مواقف نيابية متباينة

وأفادت مصادر برلمانية بأن عدداً من النواب طالبوا بتوضيح علني للرأي العام، فيما دعا آخرون إلى “عدم التسرع في إصدار الأحكام استناداً إلى مقطع مجتزأ”.

من جهتها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، لبحث الجوانب الإجرائية والبروتوكولية المتعلقة بالواقعة، قبل رفع تقريرها النهائي إلى رئاسة المجلس.