بث مباشر | استقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة

أكدت القمة الافريقية على الرفض القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا ، معتبرة ذلك "خرقا جسيما للقوانين الدولية".

ودعت القمة - في بيانها الختامي الأحد ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية - إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة باعتبارها حقا مشروعا للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي .

وحذرت القمة من تدهور الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، مؤكدة تضامنها الكامل مع نضال الفلسطينيين لنيل حريتهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967.

كما دعت القمة الافريقية في بيانها الختامي إلى إقرار هدنة إنسانية عاجلة في السودان تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار في أنحاء البلاد كافة .

وأكدت ضروة العودة الى المسار السياسي في السودان ، مع ضرورة إطلاق حوار سوداني شامل .

وشددت القمة الافريقية على رفضها الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال .

وكانت قد انطلقت أمس السبت أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الـ39 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تصدرت أعمال القمة مناقشة العديد من الملفات والقضايا التي تتعلق بمنطقة الساحل والقرن الأفريقي وأجزاء من وسط القارة، وذلك في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية وتصاعد النزاعات الداخلية.

وببحث القادة سبل تعزيز قدرات بعثات حفظ السلام الأفريقية، والعمل على توفير تمويل مستدام لعمليات الدعم الأمني، مع التأكيد على أهمية المقاربات الشاملة التي تربط بين الأمن والتنمية.