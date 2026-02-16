قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية السعودية تدين قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك الدولة
أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل
لأول مرة.. الجيش الأمريكي ينقل مفاعل نووي جوا
بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه
حكومة الاحتلال توافق على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة
لو شوفت حد بلغ.. تحذير عاجل لمستخدمي الألعاب النارية
معبر رفح يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية
بث مباشر | استقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
فرق من الهلال الأحمر المصري تتمركز عند معبر رفح لتيسير حركة الفلسطينيين
استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة حنين جنوبي لبنان
حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. 40 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل وتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لأول مرة.. الجيش الأمريكي ينقل مفاعل نووي جوا

هاجر رزق

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الجيش الأمريكي نقل جوّا مفاعلا نوويا صغيرا لأول مرة.

وبحسب الصحيفة، نقلت ثلاث طائرات من طراز C-17 مكونات مفاعل فالار أتوميكس وارد 250 من قاعدة مارش الجوية في كاليفورنيا إلى قاعدة هيل الجوية في يوتا.

وستختبر شركة فالار أتوميكس المفاعل في منشأة قريبة من قاعدة هيل الجوية.

وستبدأ الاختبارات بقدرة 250 كيلوواط. تبلغ القدرة القصوى للمفاعل خمسة ميغاواط، تكفي لتزويد 5000 منزل بالطاقة.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2025 ببناء عشرة مفاعلات نووية جديدة في البلاد بحلول عام 2030، وزيادة قدرات محطات الطاقة النووية الحالية.

