برشلونة ضيفًا على جيرونا في اختبار استعادة صدارة الليجا

يستضيف ملعب "مونتيليفي" في العاشرة مساء اليوم مواجهة مرتقبة تجمع بين جيرونا وضيفه برشلونة، ضمن منافات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا لبرشلونة في سباق الصدارة، بينما يبحث جيرونا عن نتيجة إيجابية تعيد له التوازن وتبعده عن مناطق الخطر في جدول الترتيب.

ويدخل برشلونة اللقاء بطموح واضح لاستعادة صدارة الليجا، بعدما اعتلى ريال مدريد القمة مؤقتًا عقب فوزه الكبير على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1.

ويسعى الفريق الكتالوني لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم، خاصة في ظل نتائجه اللافتة مؤخرًا، حيث حقق الفوز في 17 من آخر 19 مباراة بمختلف المسابقات.

كما يظهر برشلونة قوة واضحة خارج ملعبه، بعدما انتصر في 8 من آخر 10 مواجهات بعيدًا عن قواعده، ما يمنحه دفعة معنوية إضافية قبل مواجهة الليلة.

في المقابل، يخوض جيرونا المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و8 تعادلات مقابل 9 هزائم.

ويعاني الفريق دفاعيًا هذا الموسم، بعدما استقبل 37 هدفًا مقابل تسجيله 22 هدفًا فقط، في تراجع ملحوظ مقارنة بأدائه في الموسم الماضي.