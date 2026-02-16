وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف

أعلنت وكالة مهر، أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أعلنت إيران استعدادها للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تثبيت نسبة تخصيب اليورانيوم عند سقف 60%، مشترطة في المقابل خطوات "ملموسة وموثوقة" نحو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري في المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي في تصريح صحفي إن بلاده لا تمانع مناقشة مستوى التخصيب، شريطة أن تظهر واشنطن "إرادة حقيقية" لمعالجة الملف الاقتصادي ورفع القيود المفروضة على طهران.

وأضاف أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن ضمانات تحول دون تكرار ما وصفه بـ"الإخلال بالالتزامات السابقة".



