طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي

أعلن المتحدث باسم حكومة حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن أفغانستان ستقف إلى جانب إيران في حال تعرضها لأي هجوم عسكري من قبل الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده “تؤمن بحق الدول في الدفاع عن سيادتها”.

ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية “AVA-press” عن مجاهد قوله إن إيران “أثبتت في السابق قدرتها على مواجهة التحديات العسكرية”، مضيفاً أن الشعب الأفغاني “مستعد لإبداء التضامن والتعاون مع إيران ضمن حدود الإمكانات المتاحة، إذا ما طلب منه ذلك”.

وأوضح مجاهد أن موقف كابول “لا ينبع من الرغبة في تأجيج النزاعات”، بل من “مبدأ رفض التدخلات الخارجية والدفاع عن الاستقرار الإقليمي”، معرباً عن أمله في ألا تتطور التوترات الحالية إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه وفود من الولايات المتحدة وإيران لعقد جولة جديدة من المحادثات في جنيف، وسط تصاعد حاد في الخطاب السياسي بين الطرفين.

وكانت طهران قد حذرت من أن أي استهداف لأراضيها أو منشآتها سيقابل بـ”رد حازم ومؤلم”، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده تحتفظ بخيارات عسكرية “جاهزة”، داعياً القيادة الإيرانية إلى العودة لطاولة التفاوض والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن برنامجها النووي.