قناة إسرائيلية: نتنياهو لم يطلب من ترامب التدخل لدى رئيس إسرائيل لمنحه عفوا

أفاد تقرير إخباري للقناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل أو الضغط مجددًا وبشكل علني على الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج لمنحه عفوًا .

ونقلت القناة عن السفير الإسرائيلي في واشنطن يخيائيل لايتر قوله إن مسألة العفو أو محاكمة نتنياهو لم تُطرح ولم تكن محل نقاش خلال اللقاء الذي جمع ترامب ونتنياهو الأسبوع الماضي.

بدوره، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي: "أنا متأكد تقريبًا أنه لم يطلب من ترامب التعليق علنًا على هذا الأمر"، مضيفًا أن هذه التصريحات جاءت بمبادرة من الرئيس ترامب نفسه.

كان الرئيس الأمريكي قد وجه انتقادًا للرئيس الإسرائيلي الأسبوع الماضي لعدم منحه عفوًا لنتنياهو، في ظل استمرار الجدل السياسي والقضائي داخل إسرائيل حول محاكمته.