أخبار العالم

قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس

القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق شرقي مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى وقوع إصابات برصاص آليات الاحتلال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بأن قطاع غزة "لن يشكل تهديدا لإسرائيل مطلقا مرة أخرى"، مؤكدا أن تل أبيب تطالب بنزع سلاح حماس بشكل كامل.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال نتنياهو في كلمة مسجلة لقمة "إيباك": "لم يعد في غزة سلاح ثقيل، والمطلوب من حماس تسليم بقية الأسلحة بما فيها البنادق والهاون والقاذفات".

وأوضح أن المقصود بـ"تجريد حماس من السلاح الثقيل" يشمل "بنادق كلاشنيكوف التي هاجمونا بها في 7 أكتوبر".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وجود وقف لإطلاق النار لا يعني أننا لا نفعل ما هو ضروري في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الدعم الأمريكي خصوصاً من الرئيس ترمب ساعدنا على استعادة جميع الرهائن من غزة".


كما دعا نتنياهو حماس إلى "التخلي عن سلاحها ونزع السلاح من كل قطاع غزة"، معلنا أن إسرائيل "منحت خطة الرئيس ترامب فرصة، ونتمنى أن يتحقق هدف نزع السلاح بالطريقة السهلة".

وفي الملف الإيراني، كشف نتنياهو عن تفاصيل المحادثات التي جرت في واشنطن، قائلاً: "طالبنا بتفكيك كل البنية التحتية التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من البلاد".

كما أكد على "ضرورة عدم الإبقاء على البرنامج الصاروخي الإيراني"، وطالب بـ"حصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية في 300 كلم فقط".

وسائل إعلام فلسطينية قصف مدفعي إسرائيلي إسرائيل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

