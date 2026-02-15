قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأرقام.. مقارنة بين آخر ثلاثة مدربين للأهلي في أول 23 مباراة
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
أخبار العالم

ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بتقديم 5 مليارات دولار للمساعدات وإعادة إعمار غزة

أ ش أ

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه سيعلن عن أن دول "مجلس السلام" تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار للمساعدات وإعادة إعمار غزة.

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، ذكر ترامب أنه "في الشهر الماضي فقط، انضم إليّ اثنان وعشرون من الأعضاء المؤسسين المتميزين في دافوس، سويسرا، للاحتفال بتشكيله الرسمي، وتقديم رؤية جريئة للمدنيين في غزة، ثم، في نهاية المطاف، إلى ما هو أبعد من غزة - السلام العالمي!".

وقال الرئيس الأمريكي إن أعضاء مجلس السلام تعهدوا بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة.

وكتب في المنشور "إن مجلس السلام يمتلك إمكانات غير محدودة. في أكتوبر الماضي، أصدرتُ خطة للإنهاء الدائم للصراع في غزة، وقد تم اعتماد رؤيتنا بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد ذلك بوقت قصير، قمنا بتسهيل المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وضمنّا إطلاق سراح كل رهينة حي أو متوفى".

وتابع أنه "في الشهر الماضي فقط، انضم إليّ 22 من الأعضاء المؤسسين المتميزين في دافوس، سويسرا، للاحتفال بتشكيله الرسمي، وتقديم رؤية جريئة للمدنيين في غزة، ثم، في نهاية المطاف، إلى ما هو أبعد من غزة - السلام العالمي!".

وأضاف ترامب "في 19 فبراير 2026، سينضم إليّ مرة أخرى أعضاء مجلس السلام في معهد دونالد جيه ترامب للسلام في واشنطن العاصمة، حيث سنعلن أن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لجهود المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والتزمت بإرسال آلاف الأفراد ضمن قوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام للغزيين. ومن المهم جدا أن تلتزم حماس بتعهدها بنزع السلاح الكامل والفوري وسيثبت مجلس السلام أنه الهيئة الدولية الأكثر أهمية في التاريخ، ويشرفني أن أعمل رئيسا له".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام إعادة إعمار غزة منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال

