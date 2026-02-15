ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بتقديم 5 مليارات دولار للمساعدات وإعادة إعمار غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه سيعلن عن أن دول "مجلس السلام" تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار للمساعدات وإعادة إعمار غزة.

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، ذكر ترامب أنه "في الشهر الماضي فقط، انضم إليّ اثنان وعشرون من الأعضاء المؤسسين المتميزين في دافوس، سويسرا، للاحتفال بتشكيله الرسمي، وتقديم رؤية جريئة للمدنيين في غزة، ثم، في نهاية المطاف، إلى ما هو أبعد من غزة - السلام العالمي!".

وقال الرئيس الأمريكي إن أعضاء مجلس السلام تعهدوا بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة.

وكتب في المنشور "إن مجلس السلام يمتلك إمكانات غير محدودة. في أكتوبر الماضي، أصدرتُ خطة للإنهاء الدائم للصراع في غزة، وقد تم اعتماد رؤيتنا بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد ذلك بوقت قصير، قمنا بتسهيل المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وضمنّا إطلاق سراح كل رهينة حي أو متوفى".

وتابع أنه "في الشهر الماضي فقط، انضم إليّ 22 من الأعضاء المؤسسين المتميزين في دافوس، سويسرا، للاحتفال بتشكيله الرسمي، وتقديم رؤية جريئة للمدنيين في غزة، ثم، في نهاية المطاف، إلى ما هو أبعد من غزة - السلام العالمي!".

وأضاف ترامب "في 19 فبراير 2026، سينضم إليّ مرة أخرى أعضاء مجلس السلام في معهد دونالد جيه ترامب للسلام في واشنطن العاصمة، حيث سنعلن أن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لجهود المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والتزمت بإرسال آلاف الأفراد ضمن قوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام للغزيين. ومن المهم جدا أن تلتزم حماس بتعهدها بنزع السلاح الكامل والفوري وسيثبت مجلس السلام أنه الهيئة الدولية الأكثر أهمية في التاريخ، ويشرفني أن أعمل رئيسا له".