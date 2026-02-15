شاهد | سيارة زيكر 8X الـ SUV الهايبرد الخارقة

كشفت شركة زيكر عن طرازها الجديد زيكر 8X ، وتنتمي 8X لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

زيكر 8X الجديدة

مواصفات زيكر 8X الجديدة

تمتلك سيارة زيكر 8X الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تعتمد علي شبك كرومي ضخم بأسلوب قريب من سيارات رولزرويس، وبها مصابيح أمامية تأتي بتوقيع ضوئي حاد يشبه المخالب، وبها صداد أمامي سفلي بتفاصيل هجومية، وبها شبك أمامي يأتي باللون الأسود بدلا من الكروم، وبها جنوط سوداء، ومكابح بملاقط برتقالية بارزة، وبها جناح ممتد من حافة السقف، وبها إضافات رياضية، وبها ناشر هواء أكبر، وصداد بتفاصيل أكثر جرأة مع عواكس حمراء كبيرة، وبها مصابيح خلفية ممتدة بعرض السيارة، وبها شريط إضاءة متصل.

محرك زيكر 8X الجديدة

تستمد سيارة زيكر 8X قوتها من محرك هايبرد وبها منظومة هجينة قابلة للشحن بدلا من كهربائية كاملة، وتجمع المنظومة بين محرك سعة 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وبها بطارية سعة 55.1 و70 كيلوواط/ساعة، بجانب ثلاثة محركات كهربائية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 1381 حصان .

تاريخ شركة زيكر في صناعة السيارات

تم الكشف عن النموذج الأولي "Lynk & Co Zero Concept" في معرض بكين للسيارات عام 2020، وفي عام 2021 تأسست شركة زيكر رسمياً كشركة سيارات كهربائية ذكية تابعة لـ "جيلي القابضة"، وتم تقديم النسخة الإنتاجية الأولى Zeekr 001 في معرض شنجهاي للسيارات.

وفي عام 2021 بدء تسليم سيارة 001 في الصين، والتي حققت نجاح سريع، وفي عام 2022 باعت الشركة 72.000 سيارة، جميعها من طراز 001، ووسعت نطاق اختباراتها.

وفي عام 2023 تم افتتاح أول صالة عرض أوروبية في ستوكهولم بالسويد، وتم إطلاق طرازات جديدة مثل Zeekr X (SUV مدمجة) و009 (MPV فاخرة).

وفي عام 2024 تم إدراج الشركة في بورصة نيويورك، وتجاوز تسليمات زيكر 001 حاجز 250.000 وحدة، ويتم تطوير سيارات زيكر في السويد (جوتنبرج) على يد مصممين خبراء، مما يمنحها طابع أوروبي فاخر.