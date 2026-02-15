قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
شاهد | سيارة زيكر 8X الـ SUV الهايبرد الخارقة

إبراهيم القادري

كشفت شركة زيكر عن طرازها الجديد زيكر 8X ، وتنتمي 8X لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

 زيكر 8X الجديدة

مواصفات زيكر 8X الجديدة

تمتلك سيارة زيكر 8X الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تعتمد علي شبك كرومي ضخم بأسلوب قريب من سيارات رولزرويس، وبها مصابيح أمامية تأتي بتوقيع ضوئي حاد يشبه المخالب، وبها صداد أمامي سفلي بتفاصيل هجومية، وبها شبك أمامي يأتي باللون الأسود بدلا من الكروم، وبها جنوط سوداء، ومكابح بملاقط برتقالية بارزة، وبها جناح ممتد من حافة السقف، وبها إضافات رياضية، وبها ناشر هواء أكبر، وصداد بتفاصيل أكثر جرأة مع عواكس حمراء كبيرة، وبها مصابيح خلفية ممتدة بعرض السيارة، وبها شريط إضاءة متصل.

 زيكر 8X الجديدة

محرك زيكر 8X الجديدة

تستمد سيارة زيكر 8X قوتها من محرك هايبرد وبها منظومة هجينة قابلة للشحن بدلا من كهربائية كاملة، وتجمع المنظومة بين محرك سعة 4 سلندر سعة 2000  سي سي تيربو، وبها بطارية سعة 55.1 و70 كيلوواط/ساعة، بجانب ثلاثة محركات كهربائية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 1381 حصان .

تاريخ شركة زيكر في صناعة السيارات

تم الكشف عن النموذج الأولي "Lynk & Co Zero Concept" في معرض بكين للسيارات عام 2020، وفي عام 2021 تأسست شركة زيكر رسمياً كشركة سيارات كهربائية ذكية تابعة لـ "جيلي القابضة"، وتم تقديم النسخة الإنتاجية الأولى Zeekr 001 في معرض شنجهاي للسيارات.

 زيكر 8X الجديدة

وفي عام 2021 بدء تسليم سيارة 001 في الصين، والتي حققت نجاح سريع، وفي عام 2022 باعت الشركة 72.000 سيارة، جميعها من طراز 001، ووسعت نطاق اختباراتها.

وفي عام 2023 تم افتتاح أول صالة عرض أوروبية في ستوكهولم بالسويد، وتم إطلاق طرازات جديدة مثل Zeekr X (SUV مدمجة) و009 (MPV فاخرة).

 زيكر 8X الجديدة

وفي عام 2024 تم إدراج الشركة في بورصة نيويورك، وتجاوز تسليمات زيكر 001 حاجز 250.000 وحدة، ويتم تطوير سيارات زيكر في السويد (جوتنبرج) على يد مصممين خبراء، مما يمنحها طابع أوروبي فاخر.

شركة زيكر زيكر 8X 8X السيارات الـ SUV الرياضية مواصفات زيكر 8X الجديدة محرك زيكر 8X الجديدة محرك زيكر 8X سيارة 001 في الصين Co Zero Concept

