EN
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيارات سيدان 2026 صينية في السوق المحلي

سيارات سيدان 2026 صينية
سيارات سيدان 2026 صينية
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى 7، وشانجان ايدو بلس ، وام جى جى تى ، وجي أي سي امباو، ودونج فنج شاين .

دونج فنج شاين موديل 2026

تحصل سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج شاين موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 945 ألف جنيه .

جي أي سي امباو موديل 2026

تستمد سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي امباو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع بسعر 995 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

ام جى جى تى موديل 2026

قوة سيارة ام جى جى تى موديل 2026 تصل إلي 170 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى جى تى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى جى تى موديل 2026 تباع بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى جى تى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 49 ألف جنيه .

شانجان ايدو بلس موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 178 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شانجان ايدو بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

ام جى 7 موديل 2026

عزم دوران سيارة ام جى 7 موديل 2026 يصل إلي 261 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، ومتصل به علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة ام جى 7 شانجان ايدو بلس دونج فنج شاين جي أي سي امباو موديل 2026 شانجان ايدو بلس موديل 2026

