محافظ الوادي الجديد يبحث مع سفير كندا فرص الشراكة بالمجالات التنموية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، السفير أولريك شانون سفير كندا لدى مصر، والوفد المرافق الذي يزور المحافظة، وذلك لبحث فرص الشراكة في المجالات التنموية ذات الاهتمام المتبادل.

وحضر اللقاء حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

وفي مستهل الزيارة، عقد المحافظ والسفير اجتماعًا استعرض خلاله أهم المقومات الاستثمارية والتنموية التي تزخر بها المحافظة وفرص التعاون المستقبلية، وأبرز المبادرات البيئية والتنموية. ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد وزيارة عددًا من المشروعات التنموية والخدمية.