زهدي: كلمة الرئيس السيسي أمام «النيباد» تتوج جهود العمل التنموي الإفريقي

قال الدكتور رامي زهدي، الباحث بالشئون الأفريقية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد) تمثل خلاصة ثلاث سنوات من الجهد المصري خلال رئاسة اللجنة التوجيهية للوكالة، مؤكدًا أن القاهرة عززت العمل التنموي المشترك داخل القارة.

وأضاف زهدي، في تصريحات لبرنامج «اليوم» على قناة دي إم سي، أن التحرك المصري في إفريقيا يستند إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى باعتبارها أساس التنمية ودعم الاستقرار في الدول الإفريقية.

وتابع أن مصر نجحت في قيادة جبهة إفريقية متكاملة استهدفت تعزيز العمل التنموي المشترك داخل القارة، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بدعم مسارات التنمية.

