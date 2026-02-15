قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
رياضة

محمد صلاح يضيف برايتون لقائمة ضحاياه.. نجم ليفربول يواصل الانفجار التهديفي

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

قدم محمد صلاح واحدة من أمتع أمسياته هذا الموسم بعدما قاد ليفربول لاكتساح برايتون أند هوف ألبيون بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في عرض أعاد إلى الأذهان نسخة “الملك المصري” التي اعتادت حسم المواجهات الكبرى.

محمد صلاح يتألق في ليلة تأهل ليفربول

في ليلة تألق فيها الفريق ككل، لم يكن صلاح مجرد هداف، بل كان محور الإبداع وصانع الفارق الحقيقي. 

حصل على ركلة جزاء بخبرة القائد وتقدم لتنفيذها بثبات أعصاب ليسجل هدفًا أنهى به صيامًا تهديفيًا في البطولات المحلية استمر لأكثر من 100 يوم منذ مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وأهدى محمد صلاح تمريرة حاسمة بقدمه اليمنى في الهدف الثاني، مؤكدًا أنه لا يزال الرقم الأصعب في معادلة الهجوم الأحمر.

وعاشت جماهير ليفربول ليلة مميزة في دور الـ32، بعدما أمطر الفريق شباك برايتون بثلاثية نظيفة، في أداء عكس شخصية "الريدز" في الأدوار الإقصائية، حيث يرتفع نسق الحسم وتظهر خبرة النجوم، وفي مقدمتهم صلاح الذي اعتاد أن يترك بصمته في المواعيد الكبيرة مهما اختلفت الظروف.

برايتون ينضم لقائمة الضحايا المفضلين

بهذا التألق، رفع صلاح مساهماته التهديفية أمام برايتون إلى الرقم 20، ليصبح “طيور النورس” ثالث أكثر فريق يعاني أمام النجم المصري بقميص ليفربول. 

وخاض صلاح 20 مباراة ضد برايتون في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 9 أخرى، ليؤكد حجم تأثيره المستمر أمام دفاعات الفريق الأزرق.

وانضم برايتون إلى قائمة الأندية التي تلقت النصيب الأكبر من إبداعات صلاح، إلى جانب عملاقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في دلالة واضحة على ثبات مستواه أمام كبار وخصوم الدوري الإنجليزي الممتاز على حد سواء، واستمراره في كتابة فصول جديدة من التألق بقميص ليفربول

محمد صلاح برايتون ليفربول ملعب أنفيلد

