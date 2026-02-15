كأس الاتحاد الإنجليزي| آرسنال يتفوق علي ويجان أثليتيك في الشوط الأول

اكتسح فريق أرسنال ضيفه ويجان أثليتيك، أحد أندية الدرجة الثالثة، بنتيجة 4-0 ، في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد بملعب الإمارات ضمن منافسات الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

وسجل أهداف أرسنال نوني مادويك، في الدقيقة 11، وأضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 19، وأحرز جاك هانت الثالث في الدقيقة 23 بالخطأ في مرماه قبل أن يضيف جابرييل جيسوس الرباعية في الدقيقة 27.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بعدما خاض 26 مباراة،



وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:-

حراسة المرمى:كيبا

ـ خط الدفاع: بن وايت – ساليبا – موسكيرا – كالافيوري

ـ خط الوسط: لويس سكيلي – نورجارد – إيزي

ـ خط الهجوم:مارتينيلي – جيسوس – مادويكي