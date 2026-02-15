قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
بعد إعلان محافظ الغربية ضبط أطنان من السلع الفاسدة.. اعرف عقوبة غش الأغذية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
إسلام مقلد

اكتملت قائمة الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، عقب إسدال الستار على منافسات دور المجموعات، والتي شهدت صراعًا قويًا بين كبار القارة السمراء.

المتأهلون في صدارة المجموعات

حجزت أربعة أندية مقاعدها في الدور المقبل بعد تصدرها مجموعاتها، وهي:

  • الهلال السوداني
  • بيراميدز المصري
  • الأهلي المصري
  • ستاد مالي 

وجاء تأهل هذه الفرق بعد أداء قوي وثابت طوال مرحلة المجموعات، ما منحها أفضلية خوض مباراة الإياب على ملاعبها في الدور ربع النهائي.

الوصافة تشعل المنافسة

وفي المقابل، تأهلت أربعة أندية أخرى بعد احتلالها المركز الثاني في مجموعاتها، وهي:

  • نهضة بركان المغربي
  • الجيش الملكي المغربي
  • ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي
  • الترجي التونسي

وتضم القائمة عددًا من الأندية صاحبة التاريخ الطويل في البطولة، إلى جانب فرق تسعى لكتابة فصل جديد في سجل إنجازاتها القارية.

ترقب للقرعة ومواجهات منتظرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تحديد يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير موعدًا لإجراء قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بمقر مركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر.

الأهلي وبيراميدز يحسمان التأهل

وضمن كل من الأهلي وبيراميدز تأهلهما رسميًا إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل انطلاق الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى، حيث يخوض مواجهة تحصيل حاصل أمام باور ديناموز، بعدما حسم بطاقة التأهل والصدارة مبكرًا.

في المقابل، يلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في مباراة قوية لحسم مركزه النهائي في ترتيب المجموعة الثانية، بما قد يؤثر على طبيعة المنافس الذي سيصطدم به في الدور المقبل.

صراع مشتعل في الكونفدرالية

وعلى مستوى كأس الكونفدرالية، يخوض كل من الزمالك والمصري منافسة قوية خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل حجز بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ومن المنتظر أن تكشف القرعة عن مواجهات قوية في البطولة القارية، خاصة مع اقتراب الأدوار الإقصائية التي لا تقبل القسمة على اثنين، في ظل طموحات الأندية المصرية لمواصلة المشوار نحو اللقب.

بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الأهلي بيراميدز الهلال السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة إلى أملاك دولة انقلاب إسرائيلي سافر

أرشيفية

جيش الاحتلال يشن هجوما على عناصر حركة الجهاد الإسلامي في لبنان

لاجارد: الحوافز الاستثمارية الطريق الأجدى لمنع خروج رؤوس الأموال من أوروبا

لاجارد: الحوافز الاستثمارية الطريق الأجدى لمنع خروج رؤوس الأموال من أوروبا

بالصور

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد