صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

اكتملت قائمة الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، عقب إسدال الستار على منافسات دور المجموعات، والتي شهدت صراعًا قويًا بين كبار القارة السمراء.

المتأهلون في صدارة المجموعات

حجزت أربعة أندية مقاعدها في الدور المقبل بعد تصدرها مجموعاتها، وهي:

الهلال السوداني

بيراميدز المصري

الأهلي المصري

ستاد مالي

وجاء تأهل هذه الفرق بعد أداء قوي وثابت طوال مرحلة المجموعات، ما منحها أفضلية خوض مباراة الإياب على ملاعبها في الدور ربع النهائي.

الوصافة تشعل المنافسة

وفي المقابل، تأهلت أربعة أندية أخرى بعد احتلالها المركز الثاني في مجموعاتها، وهي:

نهضة بركان المغربي

الجيش الملكي المغربي

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

الترجي التونسي

وتضم القائمة عددًا من الأندية صاحبة التاريخ الطويل في البطولة، إلى جانب فرق تسعى لكتابة فصل جديد في سجل إنجازاتها القارية.

ترقب للقرعة ومواجهات منتظرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تحديد يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير موعدًا لإجراء قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بمقر مركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر.

الأهلي وبيراميدز يحسمان التأهل

وضمن كل من الأهلي وبيراميدز تأهلهما رسميًا إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل انطلاق الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى، حيث يخوض مواجهة تحصيل حاصل أمام باور ديناموز، بعدما حسم بطاقة التأهل والصدارة مبكرًا.

في المقابل، يلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في مباراة قوية لحسم مركزه النهائي في ترتيب المجموعة الثانية، بما قد يؤثر على طبيعة المنافس الذي سيصطدم به في الدور المقبل.

صراع مشتعل في الكونفدرالية

وعلى مستوى كأس الكونفدرالية، يخوض كل من الزمالك والمصري منافسة قوية خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل حجز بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ومن المنتظر أن تكشف القرعة عن مواجهات قوية في البطولة القارية، خاصة مع اقتراب الأدوار الإقصائية التي لا تقبل القسمة على اثنين، في ظل طموحات الأندية المصرية لمواصلة المشوار نحو اللقب.