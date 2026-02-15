قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير

انتقد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، تصرف جماهير القلعة الحمراء، مع جماهير الجيش الملكي؛ بعد مشاجرة بين لاعبي الفريقين داخل أرضية الملعب.

وكتب سراج الدين، عبر حسابه على “فيس بوك”: "للأسف مش أول مرة، ودايماً بتحصل في مباريات محسومة بلا أي هدف، مرة قدام حرس الحدود والنتيجة 5 - صفر العام الماضي، وسباب بلا داعي في مرحلة وتوقيت حرج جداً في مشوار المنافسة على بطولة الدوري، وعقوبات كانت ممكن تكلفنا البطولة".

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق: "المرة دي الصعود محسوم، وحذرنا قبل الماتش كتير: بلاش أي تجاوزات".

واستطرد: "الحقيقة أن المدرج لما هيفضل بلا قيادة حقيقية، ووعي حقيقي؛ هيكون زي الفريق المفكك، بلا تناغم أو تفاهم، وبلا قائد قوي وواعي، قولنا كتير والناس بتزعل كل مرة، مش عارف ليه، بس تمام".

واختتم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، منشوره: "اللي عايز يحل نصيحة؛ يواجه المشكلة من جذورها، مش يتجاهلها ويروح لأسباب أخرى سطحية، أو يغير مسميات أو شعارات، والمضمون- اللي هو الأهم- يبقى كمان هو لا يتغير، من الآخر: المسكنات والمواءمات مش هتحل، وربنا يستر والنادي الأهلي ما يدفعش هو الثمن في النهاية، ويعدي توابع المبارة دي على خير".

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، ليتأهلا سويا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2026.

وبهذا التعادل واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات.

بينما يتواجد نادي الجيش الملكي المغربي في وصافة جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله رفقة المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة بعد التعادل مع الجيش الملكي

تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة، في تمام الساعة 9.30 مساء الخميس المقبل، وذلك في أول مباراة للفريق في شهر رمضان الكريم.

الأهلي يبحث عن انتصار وتقليص الفارق

ويبحث الأهلي في مباراة الجونة عن الفوز؛ من أجل مواصلة ملاحقة سيراميكا كليوباترا على صدارة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا “المتصدر” ولعب مباراة أكثر، ويأتي خلف سيراميكا، الزمالك وبيراميدز برصيد 31 نقطة، ولهما مباراة- مثل الأهلي- يمكنهما تقليص الفارق من خلالها مع سيراميكا.