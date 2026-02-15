قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
بعد إعلان محافظ الغربية ضبط أطنان من السلع الفاسدة.. اعرف عقوبة غش الأغذية
وزير العمل يعتمد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة.. وهذه أبرز مزاياهم بالقانون
الصحة في المقدمة ودعم مباشر لـ15 مليون أسرة.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
قد إيه عظيم.. خالد الغندور يتغنى بجمهور الزمالك
بشاير رمضان.. الفئات المستحقة لمنح الحماية الاجتماعية 400 جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي
محمد بدران   -  
يارا أمين

انتقد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، تصرف جماهير القلعة الحمراء، مع جماهير الجيش الملكي؛ بعد مشاجرة بين لاعبي الفريقين داخل أرضية الملعب.

وكتب سراج الدين، عبر حسابه على “فيس بوك”: "للأسف مش أول مرة، ودايماً بتحصل في مباريات محسومة بلا أي هدف، مرة قدام حرس الحدود والنتيجة 5 - صفر العام الماضي، وسباب بلا داعي في مرحلة وتوقيت حرج جداً في مشوار المنافسة على بطولة الدوري، وعقوبات كانت ممكن تكلفنا البطولة".

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق: "المرة دي الصعود محسوم، وحذرنا قبل الماتش كتير: بلاش أي تجاوزات".

واستطرد: "الحقيقة أن المدرج لما هيفضل بلا قيادة حقيقية، ووعي حقيقي؛ هيكون زي الفريق المفكك، بلا تناغم أو تفاهم، وبلا قائد قوي وواعي، قولنا كتير والناس بتزعل كل مرة، مش عارف ليه، بس تمام".

واختتم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، منشوره: "اللي عايز يحل نصيحة؛ يواجه المشكلة من جذورها، مش يتجاهلها ويروح لأسباب أخرى سطحية، أو يغير مسميات أو شعارات، والمضمون- اللي هو الأهم- يبقى كمان هو لا يتغير، من الآخر: المسكنات والمواءمات مش هتحل، وربنا يستر والنادي الأهلي ما يدفعش هو الثمن في النهاية، ويعدي توابع المبارة دي على خير".

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، ليتأهلا سويا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2026.

وبهذا التعادل واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات.

بينما يتواجد نادي الجيش الملكي المغربي في وصافة جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله رفقة المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة بعد التعادل مع الجيش الملكي

تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة، في تمام الساعة 9.30 مساء الخميس المقبل، وذلك في أول مباراة للفريق في شهر رمضان الكريم.

الأهلي يبحث عن انتصار وتقليص الفارق

ويبحث الأهلي في مباراة الجونة عن الفوز؛ من أجل مواصلة ملاحقة سيراميكا كليوباترا على صدارة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا “المتصدر” ولعب مباراة أكثر، ويأتي خلف سيراميكا، الزمالك وبيراميدز برصيد 31 نقطة، ولهما مباراة- مثل الأهلي- يمكنهما تقليص الفارق من خلالها مع سيراميكا.

مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي محمد سراج الدين النادي الأهلي الأهلي القلعة الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

ترشيحاتنا

تدشين كتاب السفيرة ميرفت التلاوي

القومي للمرأة: نعتزم إنتاج فيلم تسجيلي وثائقي يتناول أبرز محطات مسيرة السفيرة ميرفت تلاوي

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

بعد غد .. وزير الدولة للإعلام يلتقي وفدي نقابتي الصحفيين والإعلاميين

النقابة العامة للأطباء

الأطباء تُثمن قرار الشؤون العلاجية بشأن تنظيم عمل فرق التغذية العلاجية

بالصور

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد