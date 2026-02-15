قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
أخبار العالم

‏مصدر أمني: 4 قتلى في الغارة الإسرائيلية قرب الحدود مع سوريا

هاجر رزق

أفاد مصدر أمني لبناني، بمقتل 4 أشخاص في غارة شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي قرب الحدود مع سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ هجوم على مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي، في منطقة مجدل عنجر، شرقي لبنان، بحسب وسائل إعلام محلية.

ومن جهة أخرى، وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على بناء مطار دولي جديد في منطقة صقلج القريبة من قطاع غزة، إلى جانب مطار آخر قيد الإنشاء في الشمال قرب الحدود اللبنانية.

وأوضح نتنياهو الذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في تصريحات متلفزة للوزراء، اليوم الأحد، بخصوص المطارين المقررين في صقلج ورامات ديفيد: "بهذه الطريقة فقط يمكننا تقديم استجابة حقيقية للطلب المتزايد من جانب السياح والسفر الجوي للملايين من الأشخاص الذين يأتون لزيارة البلاد كل عام". 

وتقع صقلج في منطقة صحراوية، على بعد حوالي 15 كيلومترا من قطاع غزة.. أما رامات ديفيد فتضم حاليا قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

ويُعد مطار بن جوريون، الواقع خارج تل أبيب، البوابة الرئيسية لإسرائيل إلى العالم، حيث استقبل 14.5 مليون مسافر في عام 2024، ويوجد مطار ثان قريب من ميناء إيلات جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، يستقبل حركة سفر دولية محدودة.

غارة الإحتلال الإسرائيلي سوريا حركة الجهاد الإسلامي سلاح الجو الإسرائيلي

