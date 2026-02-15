‏مصدر أمني: 4 قتلى في الغارة الإسرائيلية قرب الحدود مع سوريا

أفاد مصدر أمني لبناني، بمقتل 4 أشخاص في غارة شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي قرب الحدود مع سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ هجوم على مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي، في منطقة مجدل عنجر، شرقي لبنان، بحسب وسائل إعلام محلية.

ومن جهة أخرى، وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على بناء مطار دولي جديد في منطقة صقلج القريبة من قطاع غزة، إلى جانب مطار آخر قيد الإنشاء في الشمال قرب الحدود اللبنانية.

وأوضح نتنياهو الذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في تصريحات متلفزة للوزراء، اليوم الأحد، بخصوص المطارين المقررين في صقلج ورامات ديفيد: "بهذه الطريقة فقط يمكننا تقديم استجابة حقيقية للطلب المتزايد من جانب السياح والسفر الجوي للملايين من الأشخاص الذين يأتون لزيارة البلاد كل عام".

وتقع صقلج في منطقة صحراوية، على بعد حوالي 15 كيلومترا من قطاع غزة.. أما رامات ديفيد فتضم حاليا قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

ويُعد مطار بن جوريون، الواقع خارج تل أبيب، البوابة الرئيسية لإسرائيل إلى العالم، حيث استقبل 14.5 مليون مسافر في عام 2024، ويوجد مطار ثان قريب من ميناء إيلات جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، يستقبل حركة سفر دولية محدودة.