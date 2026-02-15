قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يناقش الإستراتيجية الترويجية للوزارة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

عقد اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، مع الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وقيادات الهيئة والعاملين بها، لمناقشة واستعراض الخطوط العريضة للاستراتيجية الترويجية للوزارة للعام المالي القادم 2026- 2027، جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطط التسويقية للوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة.

وقد حرص الوزير على استهلال الاجتماع بتهنئة العاملين بالهيئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم بالخير واليُمن والبركات.

كما أشار إلى أهمية الاستراتيجيات الترويجية ولاسيما خلال الفترة الحالية حيث تعد القوة الأساسية الداعمة لصناعة السياحة؛ لما لها من دور هام ومحوري في إبراز المقومات والمنتجات والأنماط السياحية بأي مقصد سياحي مما يجذب أنظار السائحين ويحفزهم على اتخاذ قرار السفر.

التوجه العالمي في التسويق السياحي

 

كما أوضح أن التوجه العالمي في التسويق السياحي أصبح الآن لا يرتكز على التسويق لوجهة سياحية أو موقع جغرافي بعينه وإنما التسويق للأنشطة والتجارب  السياحية المتنوعة التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال رحلته، وهو ما تسعى الوزارة إلى القيام به في ضوء التنوع السياحي الفريد للمقصد المصري.

مصر.. تنوع لا يُضاهى

 

وأشار أيضاً إلى أن إبراز رؤية الوزارة واستراتيجيتها التي تأتي تحت شعار "مصر.. تنوع لا يُضاهى" يحتاج إلى وضع خطط تسويقية تعتمد على العديد من الوسائل الترويجية الجاذبة التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة وترسيخ أن مصر تتمتع بتنوع سياحي لا مثيل له في أذهان العالم؛ لاسيما وأن هذا هو الأساس في توجيه السائحين لزيارة أماكن سياحية جديدة بالمقصد المصري وكذلك وضع برامج سياحية مبتكرة إلى جانب البرامج الحالية.

كما نوه إلى أن الهيئة تسير على المسار الصحيح فيما بتعلق بوضع الخطط التسويقية للمقصد المصري بكافة الأسواق السياحية ووضع خطط لكل سوق على حدى بما يتناسب مع اهتمامات ورغبات سائحيه؛ حيث تتضمن هذه الخطط كافة الأنشطة التي يتم تنفيذها بما في ذلك التكلفة بما يضمن تحقيق المستهدف منها، وهو ما يجب الاستمرار عليه بما يساهم في تعزيز مكانة المقصد المصري في الأسواق السياحية المختلفة.

وتطرق الوزير أيضاً للحديث عن أهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته ورفع كفاءته ولاسيما الكوادر الموهوبة التي لديها طموح لتحقيق النجاح والوصول للأفضل واكتساب المزيد من المهارات المختلفة من خلال تلقي البرامج السياحية المتنوعة ( المتخصصة، واللغات، وغيرها من المجالات المختلفة) بما يسهم في تنمية القدرات الشخصية لديهم.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد يوسف بايجاز ما تم تحقيقه من نجاح ملحوظ في الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة؛ والذي انعكس في أعداد السائحين الوافدين إليه، والاستمرار فى المشاركة في المعارض السياحية الدولية الهامة من خلال تصميم أجنحة مصرية تبرز جوده المنتج السياحى المصرى ومحتواه.

كما استعرض الخطوط العريضة لخطة العمل للعام المالي القادم 2026-2027 .

وفي ختام الاجتماع، قام العاملون بالهيئة بإهداء الوزير لوحة تذكارية بتوقيعاتهم تهنئة له بمناسبة تجديد الثقة كوزير لحقيبة السياحة والآثار في التعديل الوزاري الجديد؛ حيث أعرب الوزير عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة، متوجهاً لهم بخالص الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود للارتقاء بمنظومة العمل السياحي.

