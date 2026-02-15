حملة إزالات لمخالفات المباني في حدائق أكتوبر ومصادرة المعدات.. صور

أصدر المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر تعليماته بتكثيف الحملات الأمنية وضبط المخالفات فى مهدها بكافة أنحاء المدينة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لرؤساء أجهزة المدن بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي لكل أشكال الإشغالات والمخالفات.

قادت إدارة التنمية بجهاز المدينة بالتعاون مع شرطة التعمير، عدة حملات موسعة لإزالة المخالفات والتصدي لمختلف أشكال العشوائيات، شملت الحملات عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة واشدسفرت الحملات عن:

إيقاف أعمال لصب الردود الأمامي والخلفي و الجانبي لقطعة رقم 304 قطاع أ المنطقة التانية



إزالة فورية لجزء من سقف الدور الرابع لقطعة رقم 835 المحصورة ب

إيقاف أعمال لبناء دور رابع لقطعة 163 قطاع أ المنطقة الرابعة

إزالة فورية لردود الخلفي والأمامي لدور التاني لقطعة رقم 658 قطاع و المنطقة الرابعة



إيقاف أعمال لردود الأمامي والجانبي والخلفي لقطعة رقم 626 قطاع ب المنطقة التانية

إزالة فورية لشدة الخشبيه لردود الأمامي والجانبي لقطعة رقم 761 قطاع و المنطقة الرابعة

إزالة فورية لشدة الخشبيه لردود الخلفي لدور التاني لقطعة رقم 118 قطاع ز المنطقة الرابعة



إزالة فورية لشدة الخشبيه لردود الجانبي والخلفي لقطعين رقم 123/124 قطاع ب المنطقة الأولى

إزالة استحواذ شجري وإيقاف أعمال لتشطيب دور رابع مخالف لقطعة رقم 759 قطاع المنطقة الرابعة

إزالة استحواذ شجري لقطع رقم 756 / 757/ 758

إيقاف أعمال لبناء حوائط الردود الخلفية لدور التاني لقطعة رقم 588 قطاع هـ المنطقة الخامسة

إزالة فورية للصبة الخرسانية للردود الجانبية لقطعه رقم 761 القرعة السادسة

إيقاف أعمال لعمل زيادة بنائية لقطعة رقم 999 القرعة السادسة

إزالة فورية لشدة الخشبية لدور رابع وإزالة لردود الجانبي لقطعة رقم 45 المحصورة أ

إزالة فورية لأعمدة دور رابع لقطعة إيقاف أعمال لبناء دور رابع لقطعة رقم 19 بلوك 13/1 المخابرات وتم التحفظ ع السيارة

إزالة فورية لشدة الخشبية لصب سقف الدور الرابع لقطعة رقم 887 المحصورة أ

إزالة فورية لشدة الخشبية لصب سقف الدور الرابع لقطعة رقم 13 بلوك 13/ 4 المخابرات

وأكد رئيس الجهاز على استمرار الحملات بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات أو إشغالات غير قانونية، مشدداً على أن الهدف من الحملات المستمرة؛ هو الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومنع أي مخالفات وتطبيق القانون بكل حزم.