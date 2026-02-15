متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

نفى المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ما تردد بشأن وصول تكلفة عداد الغاز إلى 60 ألف جنيه، مؤكدًا أن الشركة لا تبيع العداد كمنتج منفصل، بل تقدم حزمة خدمات متكاملة تشمل تركيب العداد وتوصيل الغاز، سواء للعملاء المنزليين أو التجاريين.

وأضاف خلال مداخلىة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن الوزارة تعتمد خطة مرنة تراعي اختلاف أنماط الاستهلاك بين المناطق الجغرافية المختلفة، وكذلك الزيادات المرتبطة بالمواسم، لافتًا إلى انتظام العمل في أكثر من 3 آلاف مستودع على مستوى الجمهورية لضمان انسيابية التوزيع.



وأشار إلى أن شهر رمضان يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء، ما يستدعي تكثيف الاستعدادات وضمان استقرار الإمدادات.

استمرار الحملات الرقابية

وشدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة منظومة توزيع المنتجات البترولية، والتصدي لأي محاولات تلاعب أو استغلال.

وقال، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن وزير البترول يعقد لقاءات دورية ومستمرة لمتابعة الاستعدادات وضمان الجاهزية الكاملة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال المواسم والمناسبات.