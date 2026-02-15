قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب عيار 18 اليوم 16-2-2026
أخبار التوك شو| متحدث الوزراء يكشف تفاصيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.. وأحمد موسى: 2.35 مليون عامل بجهاز مستقبل مصر
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
توك شو

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

عداد الغاز
عداد الغاز
محمد البدوي

نفى المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ما تردد بشأن وصول تكلفة عداد الغاز إلى 60 ألف جنيه، مؤكدًا أن الشركة لا تبيع العداد كمنتج منفصل، بل تقدم حزمة خدمات متكاملة تشمل تركيب العداد وتوصيل الغاز، سواء للعملاء المنزليين أو التجاريين.

وأضاف خلال مداخلىة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن الوزارة تعتمد خطة مرنة تراعي اختلاف أنماط الاستهلاك بين المناطق الجغرافية المختلفة، وكذلك الزيادات المرتبطة بالمواسم، لافتًا إلى انتظام العمل في أكثر من 3 آلاف مستودع على مستوى الجمهورية لضمان انسيابية التوزيع.


وأشار إلى أن شهر رمضان يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء، ما يستدعي تكثيف الاستعدادات وضمان استقرار الإمدادات.

استمرار الحملات الرقابية

وشدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة منظومة توزيع المنتجات البترولية، والتصدي لأي محاولات تلاعب أو استغلال.

وقال، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن وزير البترول يعقد لقاءات دورية ومستمرة لمتابعة الاستعدادات وضمان الجاهزية الكاملة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال المواسم والمناسبات.

