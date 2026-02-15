كميات إضافية من البوتاجاز للسوق.. وزارة البترول تعلن اكتمال الاستعدادات لشهر رمضان الكريم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اكتمال استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، مؤكدة جاهزية منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز وخدمات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم الذي يشهد زيادة موسمية في معدلات الاستهلاك .

وأوضحت الوزارة أنه تقرر زيادة الكميات المطروحة بالأسواق من أسطوانات البوتاجاز لتتجاوز مليون أسطوانة يومياً، في إطار الإجراءات المستمرة لتأمين هذه السلعة الحيوية على مدار العام ، مؤكدة توافر أرصدة البوتاجاز وانتظام حركة التوزيع للسوق المحلي بالمعدلات المطلوبة، وفق خطة مرنة تراعي تغيرات الاستهلاك المرتبطة بالمناسبات والمناطق الجغرافية.

وفي إطار الاستعدادات تعمل مصانع شركة بتروجاس التابعة للوزارة وعددها 9 مصانع بنظام 3 ورديات، عقب الانتهاء من جميع اعمال الصيانة لخطوط الإنتاج قبل حلول رمضان ، الى جانب تكثيف شحن الاسطوانات من خلال 37 محطة تعبئة تابعة للقطاع الخاص .

كما تم التأكيد علي انتظام عمل أكثر من 3 آلاف مستودع لتوزيع البوتاجاز على مستوى الجمهورية ، مع تشديد الرقابة علي منظومة التوزيع واستمرار الحملات من اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالتنسيق مع مديريات ومباحث التموين .

وأكدت الوزارة جاهزية أسطول نقل البوتاجاز بالتنسيق مع شركة السهام البترولية، مع التشديد على الالتزام الصارم باشتراطات السلامة والأمان في عمليات الشحن والنقل .

ومراعاة لزيادة استهلاك اسطوانات البوتاجاز التجارية وزن 25 كجم فقد تم إقرار حصص إضافية لبعض المحافظات توزع من خلال شركة بوتاجاسكو.

وتتابع شركة بتروجاس موقف الاستهلاك بالتنسيق مع مديريات التموين لرصد الاحتياجات الطارئة في أي منطقة ، مع وجود ارصدة جاهزة من الأسطوانات وسيارات توزيع للدفع الفوري بها لمناطق الاحتياج .

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعى تم التأكد من اتخاذ التدابيراللازمة لتأمين الإمدادات للعملاء المنزليين والتجاريين بالكميات والضغوط المناسبة وذلك لمواكبة زيادة الاستهلاك خلال الشهر الكريم ، وقد اتخذت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إجراءات استباقية بتوجيه شركات توزيع الغاز الطبيعى بمختلف محافظات الجمهورية بتنفيذ اعمال دعم للشبكات بعدد من المناطق قبل حلول رمضان إلى جانب تكثيف اعمال الصيانة والإصلاحات ، وضبط ضغوط محطات تخفيض ضغط الغاز والمنظمات الرئيسية، وقد تم الانتهاء من هذه الاعمال بالفعل .

كما جرى تعزيز فرق الطوارئ المدربة للتعامل مع أي بلاغات على مدار 24 ساعة، وتنفيذ تمركزات ميدانية لسرعة الاستجابة ، وتكثيف دوريات المرورعلى الخطوط والشبكات والمنظمات لمتابعة الضغوط بمحطات التخفيض .

وفي إطار المتابعة الميدانية للاستعدادات ، أجري المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جولتين مفاجئتين* لتفقد سير العمل بمصنع شركة بتروجاس لتعبئة اسطوانات البوتاجاز بمنطقة القطامية والذي يعد أكبر موقع من نوعه علي مستوي الجمهورية ، وكذلك تفقد مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي بشركة جاسكو .

وخلال زيارته لمصنع بتروجاس بالقطامية، تفقد الوزير مظلات تعبئة الأسطوانات المنزلية، حيث استمع لشرح من المحاسب محمد إبراهيم فرحات رئيس الشركة والذى أوضح أن المصنع ينتج نحو 55 ألف أسطوانة يومياً من خلال سبع مظلات تعبئة ويغذي محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والشرقية وبني سويف، ويضم سعات تخزين مناسبة من غاز البوتاجاز .

واطلع الوزير على مراحل العمل المختلفة بدءاً من اختبار صلاحية الأسطوانة قبل التعبئة وتجهيزها بوسائل الأمان، و التأكد من الأوزان المعتمدة ، ثم إعادة اختبارها بعد التعبئة لضمان سلامتها قبل التداول ، كما تابع مجريات العمل مع العاملين بمظلات التعبئة، مؤكدا على الدعم الكامل لهم باعتبارهم الثروة الحقيقية وركيزة العملية الإنتاجية مهنئاً إياهم بالشهرالكريم

كما تفقد عمليات شحن المنتج النهائي لأسطول سيارات النقل ، حيث شدد على أن الالتزام باشتراطات السلامة والأمان في نقل المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز يأتي في مقدمة الأولويات لضمان وصولها للمستهلك النهائي بأمان، مؤكدا أهمية تدريب السائقين على القيادة الآمنة، والالتزام التام بكفاءة السيارات وحالتها الفنية ، مشيداً بما بالخطوات التي اتخذتها هيئة البترول لتعزيز السلامة بمنظومة النقل .

وأشار إلى الدور الحيوى لمنظومة توفير المنتجات البترولية إنتاجاَ وتخزيناً ونقلاً وتوزيعاً خلال شهر رمضان لتلبية احتياجات المواطن خاصة مع الزيادة الموسمية في الاستهلاك من أسطوانات البوتاجاز، وأكد ضرورة الالتزام بمراقبة جودة الاسطوانات المنتجة والمواصفات القياسية والأوزان المعتمدة، وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان وصولها للمواطن بالجودة المطلوبة وبأعلى درجات الأمان .

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية الالتزام الصارم بقواعد وإجراءات السلامة بمصانع التعبئة والتداول، واستخدام سلطة إيقاف العمل حال وجود خطر يهدد السلامة ، كما وجه بتكثيف العمل لإحلال وتجديد الأسطوانات المتداولة بالسوق .