النصر للبترول تدعم تطوير دار الحنان لرعاية الأيتام بالسويس

في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لوزارة البترول والثروة المعدنية وحرصا منها على المساهمة الفعالة في تلبية الاحتياجات المجتمعية في كافة المجالات الصحية والتعليمية وغيرها ، تم توقيع بروتوكول تعاون بحضور محافظ السويس اللواء الدكتور طارق حامد الشاذلي بين شركة النصر للبترول بالسويس ومديرية التضامن الاجتماعي تقوم من خلاله الشركة بدعم مشروع تطوير وتأهيل لدار الحنان للرعاية المتكاملة للأيتام بنين الكائن في الملاحة بحي السويس في محافظة السويس وفقاً للمعايير الحديثة في هذا المجال .

وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس رشاد نظيم رئيس شركة النصر للبترول ورئيس المنطقة الجغرافية لمنطقة السويس واسماعيلية، والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي - بمحافظة السويس، وذلك بحضور والاستاذة ايمان الديب مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للمسئولية المجتمعية، و المهندس حاتم سيد محمد مدير عام أنشطة المسئولية المجتمعية بشركة النصر للبترول .