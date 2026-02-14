بالتزامن مع عيد الحب.. إعلامية شهيرة فى MBC مصر تعلن طلاقها

نشرت الإعلامية هاجر حليم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أعلنت فيه عن طلاقها بالتزامن مع عيد الحب.

وكتبت هاجر حليم : عيد الحب وعلشان أنا قررت أحب نفسي وأبعد عن أي ضغط أو أذى أو مكان أنا مش مرتاحة فيه، قررت إني أنفصل بكل هدوء أنا بس حبيت أعرفكم لأن الإشهار في الجواز والطلاق وأرجوكم احترموا خصوصيتي.

وقد انضمت الإعلامية هاجر حليم إلى فريق شبكة MBC مصر، حيث تشارك في تقديم البرنامج الصباحي الجديد "صباحك مصري" إلى جانب الإعلامي هشام عاصي، والمذاع يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا على شاشة MBC مصر 2.

ويأتي هذا الانضمام ليعزز حضورها الإعلامي المتصاعد، خاصة أن البرنامج يقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الأخبار والفقرات الخدمية والترفيهية التي تهم المشاهد المصري.

وخلال الفترة الماضية، حققت هاجر حليم نجاحات لافتة أثبتت بها مكانتها كإحدى أبرز الوجوه الإعلامية الشابة، وكان من أهم هذه النجاحات برنامجها "وشّك مكشوف" الذي عُرض في رمضان 2025، وحقق انتشارًا واسعًا، حيث تجاوزت مشاهداته 400 مليون مشاهدة عبر المنصات الرقمية، ليصبح واحدًا من أكثر البرامج متابعة ذلك الموسم.