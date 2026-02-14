الوحيدة اللي تستاهل.. منة فضالي تهنئ والدتها بعيد الحب

حرصت الفنانة منة فضالي على تهنئة والدتها بمناسبة عيد الحب، ووجهت لها رسالة تعرب فيها عن حبها بكلمات مؤثرة.

وشاركت منة فضالي صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ارتدت فيها ملابس باللون الأحمر، وعلقت عليها، قائلة: “بمناسبة عيد الحب كل سنة وأمي بخير لانها الوحيدة اللي تستاهل الحب كل عام وانتي الحب يا أجمل ماما”.

كانت الفنانة منة فضالي، قد أثارت قلق متابعيها وجمهورها، بعد إعلانها التعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، حيث نقلت لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وعلقت منة فضالي على أزمتها عبر حسابها الشخصي علي فيسبوك قائلةً :"شكراً لكل الناس اللي جاتلي المستشفى واللي وقفت جنبي من أول يوم.. صحيح الشده بتبين الناس على حقيقتها..".

وأضافت: "كنت أول مرة أتعب كده بسبب إهمالي في صحتي، الحمدلله أنا بخير شكراً ليكم".