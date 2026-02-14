قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
برلمان

نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • نائب: الإصلاح الحقيقي يبدأ من التطبيق الفعلي للقانون
  • برلماني:وجود مجالس محلية منتخبة وفاعلة سيسهم في تحقيق التكامل بين الأدوار

ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة ، لإجراء انتخابات المجالس المحلية ، مؤكدين أنها خطوة مهمة نحو تعزيز الإصلاح السياسي والإداري في مصر.

وطرح النواب رؤيتهم بشأن انتخابات المجالس المحلية الجديدة، مؤكدين أنها ليست إجراءا شكليا، او مجرد استحقاق دستوري، بل فرصة حقيقة لتعزيز المشاركة الشعبية ، والتعرف على احتياجات المواطنين، ووضع الحلول العملية للمشكلات اليومية في القرى والأحياء.

بداية ، أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدولة في توسيع المجال العام ومنح المواطنين القدرة على التأثير في حياتهم اليومية .

وأوضح" هلال “ في تصريح خاص لـ” صدى البلد" ، أن انتخابات المجالس المحلية ليست مجرد إجراء شكلي أو ديكور سياسي، مشددًا على أن القانون الجديد يجب أن يضمن للمواطنين فرصة حقيقية للمنافسة والمشاركة الفعلية في صنع القرار المحلي.

وأوضح أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من التطبيق الفعلي للقانون، وليس بمجرد صياغة نصوص انتخابية، مؤكدًا أن أي قانون يحافظ على السيطرة المركزية ويحد من صلاحيات المجالس المحلية سيُفقد الانتخابات معناها ويعمّق الفجوة بين الدولة والمواطنين.

وأشار عضو الشيوخ ، إلى أن المجالس المحلية المنتخبة بقوة وصلاحيات فعلية تمثل أداة فعالة لمساءلة التنفيذيين ومتابعة الخدمات اليومية للمواطنين، كما تتيح لأعضاء مجلس النواب التركيز على الدور التشريعي والمشروعات الكبرى، بما يعزز تكامل الأداء بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وأكد هلال، أن النجاح الحقيقي لانتخابات المحليات يقاس بمدى فتح المجال أمام الشباب والنساء والمستقلين، ومنحهم فرصة منافسة حقيقية بعيدًا عن التمثيل الشكلي، لضمان أن تكون المحليات قوة فاعلة في حياة المواطن . 

وأكد عضو الشيوخ، أن المطلوب اليوم قرار سياسي واضح: إما محليات قوية تعبّر عن الناس وتحاسب التنفيذيين، أو انتخابات تُجرى لمجرد استكمال الصورة، والفرق بين الخيارين سيحدده القانون، لا الشعارات ". 

في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكليف الرئيس للحكومة بإجراء انتخابات المجالس المحلية، خطوة مهمة طال انتظارها نحو استكمال البناء المؤسسي للدولة وتعزيز آليات العمل المحلي.

وأوضح" مسعود" في تصريح خاص لـ" صدى البلد "، أن المجالس المحلية بمثابة حجر الزاوية في تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين داخل الأحياء والقرى، باعتبارها الجهة الأقرب لاحتياجات الشارع، والأقدر على رصد المشكلات اليومية والتعامل معها بشكل سريع وفعال.

وأضاف عضو النواب أن وجود مجالس محلية منتخبة وفاعلة سيسهم في تحقيق التكامل بين الأدوار، حيث يتيح لأعضاء مجلس النواب التفرغ بشكل أكبر لدورهم الرقابي والتشريعي، فضلًا عن متابعة المشروعات القومية الكبرى داخل دوائرهم، بينما يتولى أعضاء المجالس المحلية متابعة الملفات الخدمية والتواصل المباشر مع الأجهزة التنفيذية.

كما شدد على أن تفعيل منظومة الإدارة المحلية يعزز من كفاءة الأداء التنفيذي ويرسخ مبدأ اللامركزية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين . 

الشيوخ عبد الفتاح السيسي انتخابات المجالس المحلية المجالس المحلية السلطة التشريعية

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

تويوتا لاندكروزر

عمرها 37 عامًا.. أقدم سيارة لاندكروزر بحالة الزيرو | شاهد

iOS 26.3

iOS 26.3 يحقق حلم مستخدمي آيفون بميزة طال انتظارها

فحص زيت المحرك

لماذا يجب عليك دائمًا فحص زيت المحرك قبل الطقس البارد؟

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

