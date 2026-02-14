نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار

نائب: الإصلاح الحقيقي يبدأ من التطبيق الفعلي للقانون

برلماني:وجود مجالس محلية منتخبة وفاعلة سيسهم في تحقيق التكامل بين الأدوار

ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة ، لإجراء انتخابات المجالس المحلية ، مؤكدين أنها خطوة مهمة نحو تعزيز الإصلاح السياسي والإداري في مصر.

وطرح النواب رؤيتهم بشأن انتخابات المجالس المحلية الجديدة، مؤكدين أنها ليست إجراءا شكليا، او مجرد استحقاق دستوري، بل فرصة حقيقة لتعزيز المشاركة الشعبية ، والتعرف على احتياجات المواطنين، ووضع الحلول العملية للمشكلات اليومية في القرى والأحياء.

بداية ، أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدولة في توسيع المجال العام ومنح المواطنين القدرة على التأثير في حياتهم اليومية .

وأوضح" هلال “ في تصريح خاص لـ” صدى البلد" ، أن انتخابات المجالس المحلية ليست مجرد إجراء شكلي أو ديكور سياسي، مشددًا على أن القانون الجديد يجب أن يضمن للمواطنين فرصة حقيقية للمنافسة والمشاركة الفعلية في صنع القرار المحلي.

وأوضح أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من التطبيق الفعلي للقانون، وليس بمجرد صياغة نصوص انتخابية، مؤكدًا أن أي قانون يحافظ على السيطرة المركزية ويحد من صلاحيات المجالس المحلية سيُفقد الانتخابات معناها ويعمّق الفجوة بين الدولة والمواطنين.

وأشار عضو الشيوخ ، إلى أن المجالس المحلية المنتخبة بقوة وصلاحيات فعلية تمثل أداة فعالة لمساءلة التنفيذيين ومتابعة الخدمات اليومية للمواطنين، كما تتيح لأعضاء مجلس النواب التركيز على الدور التشريعي والمشروعات الكبرى، بما يعزز تكامل الأداء بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وأكد هلال، أن النجاح الحقيقي لانتخابات المحليات يقاس بمدى فتح المجال أمام الشباب والنساء والمستقلين، ومنحهم فرصة منافسة حقيقية بعيدًا عن التمثيل الشكلي، لضمان أن تكون المحليات قوة فاعلة في حياة المواطن .

وأكد عضو الشيوخ، أن المطلوب اليوم قرار سياسي واضح: إما محليات قوية تعبّر عن الناس وتحاسب التنفيذيين، أو انتخابات تُجرى لمجرد استكمال الصورة، والفرق بين الخيارين سيحدده القانون، لا الشعارات ".

في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكليف الرئيس للحكومة بإجراء انتخابات المجالس المحلية، خطوة مهمة طال انتظارها نحو استكمال البناء المؤسسي للدولة وتعزيز آليات العمل المحلي.

وأوضح" مسعود" في تصريح خاص لـ" صدى البلد "، أن المجالس المحلية بمثابة حجر الزاوية في تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين داخل الأحياء والقرى، باعتبارها الجهة الأقرب لاحتياجات الشارع، والأقدر على رصد المشكلات اليومية والتعامل معها بشكل سريع وفعال.

وأضاف عضو النواب أن وجود مجالس محلية منتخبة وفاعلة سيسهم في تحقيق التكامل بين الأدوار، حيث يتيح لأعضاء مجلس النواب التفرغ بشكل أكبر لدورهم الرقابي والتشريعي، فضلًا عن متابعة المشروعات القومية الكبرى داخل دوائرهم، بينما يتولى أعضاء المجالس المحلية متابعة الملفات الخدمية والتواصل المباشر مع الأجهزة التنفيذية.

كما شدد على أن تفعيل منظومة الإدارة المحلية يعزز من كفاءة الأداء التنفيذي ويرسخ مبدأ اللامركزية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين .