برلماني: انتخابات المجالس المحلية خطوة نحو استكمال البناء المؤسسي للدولة

أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكليف الرئيس للحكومة بإجراء انتخابات المجالس المحلية، خطوة مهمة طال انتظارها نحو استكمال البناء المؤسسي للدولة وتعزيز آليات العمل المحلي.

وأوضح" مسعود" في تصريح خاص لـ" صدى البلد " أن المجالس المحلية بمثابة حجر الزاوية في تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين داخل الأحياء والقرى، باعتبارها الجهة الأقرب لاحتياجات الشارع، والأقدر على رصد المشكلات اليومية والتعامل معها بشكل سريع وفعال.

وأضاف عضو النواب أن وجود مجالس محلية منتخبة وفاعلة سيسهم في تحقيق التكامل بين الأدوار، حيث يتيح لأعضاء مجلس النواب التفرغ بشكل أكبر لدورهم الرقابي والتشريعي، فضلًا عن متابعة المشروعات القومية الكبرى داخل دوائرهم، بينما يتولى أعضاء المجالس المحلية متابعة الملفات الخدمية والتواصل المباشر مع الأجهزة التنفيذية.

كما شدد على أن تفعيل منظومة الإدارة المحلية يعزز من كفاءة الأداء التنفيذي ويرسخ مبدأ اللامركزية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين .