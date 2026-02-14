انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الإنفاق الدفاعي في أوروبا خلال 2025 ارتفع بنسبة 80%، مقارنة بما قبل أزمة أوكرانيا.



جاءت تصريحات فون دير لاين، خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم، وكانت قد كشفت في مارس من العام الماضي عن خطة طموحة لإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعبئة 800 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية وضمان أمن واستقرار القارة إلا أن تنفيذ هذه الخطة يواجه تحديات هيكلية، إذ تعاني الدول الأعضاء والقطاع الصناعي العسكري من صعوبات في تنسيق الجهود ضمن إطار موحد.





وكشف تقرير موقع "يوراكتيف" عن انقسامات حادة داخل الاتحاد الأوروبي حول أولويات الإنفاق العسكري، فبينما تتصدر دول الشمال والشرق الأوروبي – مثل دول البلطيق والإسكندنافية وألمانيا وهولندا – قائمة الراغبين في تعزيز الإنفاق، تتخلف دول جنوبية كإسبانيا، وعضوَين كبيرين في الناتو هما فرنسا وبريطانيا، عن الالتزام بالمستويات المستهدفة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية داخلية.