بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سعر الذهب مساء اليوم 14-2-2026..صعود جديد 100جنيه
الأرصاد تحذر من أتربة عالقة واضطراب الملاحة.. وارتفاع ملحوظ في الحرارة غداً الأحد
أخبار العالم

انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
هاجر رزق

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الإنفاق الدفاعي في أوروبا خلال 2025 ارتفع بنسبة 80%، مقارنة بما قبل أزمة أوكرانيا.


جاءت تصريحات فون دير لاين، خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم، وكانت قد كشفت في مارس من العام الماضي عن خطة طموحة لإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعبئة  800 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية وضمان أمن واستقرار القارة إلا أن تنفيذ هذه الخطة يواجه تحديات هيكلية، إذ تعاني الدول الأعضاء والقطاع الصناعي العسكري من صعوبات في تنسيق الجهود ضمن إطار موحد.


 

وكشف تقرير موقع "يوراكتيف" عن انقسامات حادة داخل الاتحاد الأوروبي حول أولويات الإنفاق العسكري، فبينما تتصدر دول الشمال والشرق الأوروبي – مثل دول البلطيق والإسكندنافية وألمانيا وهولندا – قائمة الراغبين في تعزيز الإنفاق، تتخلف دول جنوبية كإسبانيا، وعضوَين كبيرين في الناتو هما فرنسا وبريطانيا، عن الالتزام بالمستويات المستهدفة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية داخلية.

