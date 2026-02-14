رئيس النيجر: ماكرون تعهد بفعل كل شيء للإطاحة بنظام البلاد

قال رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد بفعل كل شيء للإطاحة بسلطات النيجر.



وأضاف تشياني في مقابلة مع قناة تلفزيونية: "تعهد ماكرون قبل مغادرته بفعل كل شيء للإطاحة بنظام النيجر الذي تجرأ على اختيار طريق الاستقلال، طريق السيادة، طريق الحكم الرشيد، و طريق الاكتفاء الذاتي".

وبحسب تشياني، فإن الهجوم على مطار نيامي يندرج ضمن خطط باريس لزعزعة الاستقرار في البلاد.

و وقع هجوم على مطار نيامي، في ليلة 29 يناير، و اتهم رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني فرنسا وبنين وساحل العاج برعاية المهاجمين، محذرًا إياهم من أنهم سيواجهون ردا.