رامي صبري يلغي متابعة ياسمين عبد العزيز على انستجرام

ألغى الفنان رامي صبري متابعته الفندنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على إنستجرام

رامي صبري



وجاء ذلك على إعلانه عدم غنائه أغنية تتر مسلسلها الجديد المقرر عرضة في هذا السباق الرمضاني "وننسي اللي كان "







وأعلن الفنان رامي صبري، اعتذاره عن تتر مسلسل “وننسى اللي كان” بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان كريم فهمي، والمقرر عرضه في دراما شهر رمضان.

وكتب رامي صبري عبر ستوري حسابه على انستجرام: “تم إلغاء تتر مسلسل وننسى اللي كان”.

مسلسل «وننسى اللي كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

وسبق أن علَّقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على البرومو الدعائي الأول لمسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على “فيس بوك”: «اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص.. على MBC مصر بإذن الله».

وجاء تعليق ياسمين بالتزامن مع طرح قناة MBC مصر البرومو التشويقى الأول للمسلسل، الذي يشاركها فيه البطولة الفنان كريم فهمي.

وكشف البرومو عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهي تقول: «أنا لما أموت؛ هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرني بيه».

كما أظهر البرومو، مشاهد متعددة تكشف دخول ياسمين في صراعات نفسية معقدة داخل إطار درامي مشحون بالتوتر، حيث يلمّح المسلسل إلى الجانب المظلم للشهرة.

ويناقش «وننسى اللي كان»، كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.