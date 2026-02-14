بريطانيا: نرغب في تعزيز التكامل الاقتصادي والدفاعي والتكنولوجي مع الاتحاد الأوروبي

عقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اجتماعًا ثنائيًا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، عبر فيه عن طموحه العالي للشراكة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح ستارمر رغبته في تعزيز التكامل في مجالات الاقتصاد والدفاع والتكنولوجيا.

واتفق الجانبان على "المضي قدمًا في الأعمال التحضيرية قبل قمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي المقبلة".

كما اتفقا على تكثيف المفاوضات الحالية؛ للتوصل إلى اتفاق حول الأغذية والمشروبات يمكن أن يسهم في خفض الأسعار، وإنشاء نظام لتجارة الانبعاثات يسهم في تخفيض الفواتير، إضافة إلى إطلاق برنامج لتجارب الشباب يمنحهم فرصًا أكبر للعمل والسفر خارج البلاد.

وعلقت أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة إكس قائلة: "من الطبيعي أن نعمل معًا لحماية شعوبنا ومصالحنا المشتركة".

وأضافت: "لقد كانت لدينا قمة ناجحة العام الماضي – فلنحافظ على الزخم ونحقق الإنجازات في القمة المقبلة".