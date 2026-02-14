طرق إزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة.. حلول فعالة ومجربة

تُعد بقع الحبر على الملابس من أكثر المشكلات المنزلية إزعاجًا، خاصة إذا حدثت على ملابس فاتحة اللون أو أقمشة حساسة.

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس

وكشف خبراء التنظيف في موقع Real Simple، إن التعامل السريع مع البقعة واستخدام المواد المناسبة يساهمان بشكل كبير في إزالتها دون إتلاف القماش، فيما يلي أبرز طرق إزالة بقع الحبر من الملابس

- استخدام الكحول الطبي:

يُعتبر الكحول من أكثر الطرق فعالية في إزالة بقع الحبر الجاف.

الطريقة:

ضع منشفة ورقية أسفل البقعة.

بلّل قطعة قطن بالكحول الطبي.

ربّت برفق على البقعة دون فرك.

استمر حتى يبدأ الحبر في الانتقال إلى المنشفة.

اغسل القطعة كالمعتاد.

ويُنصح باختبار الكحول أولًا على جزء غير ظاهر من القماش لتجنب تغير اللون.

- مثبت الشعر:

تحتوي بعض أنواع مثبتات الشعر على نسبة من الكحول تساعد في تفكيك الحبر.

الطريقة:

رش كمية صغيرة على البقعة.

اتركه لمدة 30 ثانية.

امسح بقطعة قماش نظيفة.

اغسل الملابس فورًا.

ويُفضل استخدام مثبت يحتوي على كحول، لأن الأنواع الحديثة قد لا تكون فعالة.

- الخل الأبيض وسائل غسيل الأطباق:

مزيج طبيعي فعال خاصة مع بقع الحبر الحديثة.

الطريقة:

اخلط ملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق.

ضع الخليط على البقعة.

اتركه 10–15 دقيقة.

اشطف بالماء البارد ثم اغسل.

- الحليب لإزالة بقع الحبر:

ذكرت بعض المواقع الأجنبية أن الحليب يمكن أن يساعد في تفكيك الحبر، خاصة على الأقمشة القطنية.

الطريقة:

انقع الجزء المصاب في وعاء من الحليب.

اتركه عدة ساعات أو طوال الليل.

اغسل الملابس كالمعتاد.

- معجون الأسنان (غير الجل):

يُستخدم كحل منزلي بسيط لبعض أنواع الحبر.

الطريقة:

ضع كمية صغيرة على البقعة.

افرك برفق.

اشطف بالماء وكرر إذا لزم الأمر.

نصائح مهمة قبل إزالة بقع الحبر

ـ لا تستخدم الماء الساخن قبل إزالة البقعة، لأنه قد يثبت الحبر في القماش.

ـ تعامل مع البقعة فور حدوثها لزيادة فرص نجاح الإزالة.

ـ اقرأ ملصق العناية بالملابس قبل استخدام أي مادة تنظيف.

ـ تجنب التجفيف في المجفف الحراري قبل التأكد من اختفاء البقعة تمامًا.