قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي
عودة إمام عاشور.. قائمة الاهلي لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس بتفعيل قانون المحليات يرفع كفاءة الخدمات ويعزز الرقابة
بحوزتها باروكة.. ضبط سيدة أعلنت عن نفسها لممارسة الفسق بالإسكندرية عبر تطبيقات الهواتف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة.. حلول فعالة ومجربة

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
آية التيجي

تُعد بقع الحبر على الملابس من أكثر المشكلات المنزلية إزعاجًا، خاصة إذا حدثت على ملابس فاتحة اللون أو أقمشة حساسة. 

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس 

وكشف خبراء التنظيف في موقع Real Simple، إن التعامل السريع مع البقعة واستخدام المواد المناسبة يساهمان بشكل كبير في إزالتها دون إتلاف القماش، فيما يلي أبرز طرق إزالة بقع الحبر من الملابس 

- استخدام الكحول الطبي:
يُعتبر الكحول من أكثر الطرق فعالية في إزالة بقع الحبر الجاف.
الطريقة:
ضع منشفة ورقية أسفل البقعة.
بلّل قطعة قطن بالكحول الطبي.
ربّت برفق على البقعة دون فرك.
استمر حتى يبدأ الحبر في الانتقال إلى المنشفة.
اغسل القطعة كالمعتاد.

ويُنصح باختبار الكحول أولًا على جزء غير ظاهر من القماش لتجنب تغير اللون.

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس 

- مثبت الشعر:
تحتوي بعض أنواع مثبتات الشعر على نسبة من الكحول تساعد في تفكيك الحبر.
الطريقة:
رش كمية صغيرة على البقعة.
اتركه لمدة 30 ثانية.
امسح بقطعة قماش نظيفة.
اغسل الملابس فورًا.

ويُفضل استخدام مثبت يحتوي على كحول، لأن الأنواع الحديثة قد لا تكون فعالة.

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس 

- الخل الأبيض وسائل غسيل الأطباق:
مزيج طبيعي فعال خاصة مع بقع الحبر الحديثة.
الطريقة:
اخلط ملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق.
ضع الخليط على البقعة.
اتركه 10–15 دقيقة.
اشطف بالماء البارد ثم اغسل.

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس 

- الحليب لإزالة بقع الحبر:
ذكرت بعض المواقع الأجنبية أن الحليب يمكن أن يساعد في تفكيك الحبر، خاصة على الأقمشة القطنية.
الطريقة:
انقع الجزء المصاب في وعاء من الحليب.
اتركه عدة ساعات أو طوال الليل.
اغسل الملابس كالمعتاد.

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس 

- معجون الأسنان (غير الجل):
يُستخدم كحل منزلي بسيط لبعض أنواع الحبر.
الطريقة:
ضع كمية صغيرة على البقعة.
افرك برفق.
اشطف بالماء وكرر إذا لزم الأمر.

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس 

نصائح مهمة قبل إزالة بقع الحبر

ـ لا تستخدم الماء الساخن قبل إزالة البقعة، لأنه قد يثبت الحبر في القماش.

ـ تعامل مع البقعة فور حدوثها لزيادة فرص نجاح الإزالة.

ـ اقرأ ملصق العناية بالملابس قبل استخدام أي مادة تنظيف.

ـ تجنب التجفيف في المجفف الحراري قبل التأكد من اختفاء البقعة تمامًا.

إزالة بقع الحبر من الملابس طرق تنظيف بقع الحبر التخلص من بقع الحبر تنظيف الملابس من الحبر بقع الحبر الجاف إزالة الحبر بالكحول طرق منزلية لإزالة الحبر تنظيف الملابس بسهولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

أستون فيلا

تشكيل مباراة أستون فيلا ونيوكاسل بكأس الاتحاد الإنجليزي

بيراميدز

تشكيل بيراميدز في مواجهة باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي

حماس في مران الأهلي الختامي استعدادًا للجيش الملكي

بالصور

إحالة أوراق المتهم بالتخلص من خالته وسرقتها لمفتى الجمهورية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة.. حلول فعالة ومجربة

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس

بأفكار بسيطة وغير مكلفة.. كيف تحتفل بعيد الحب 2026؟

وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد