ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

يُعد الزبادي للأطفال من الأطعمة المغذية التي ينصح بها خبراء التغذية، لما يحتويه من بروتين وكالسيوم وبروبيوتيك تدعم النمو وصحة الجهاز الهضمي.

فوائد الزبادي للأطفال

ويمكن إدخال الزبادي ضمن النظام الغذائي للطفل في وقت مبكر نسبيًا مع مراعاة بعض الضوابط، وفقا لما نشر في موقع National Health، ومن ابرز فوائد الزبادي للأطفال، وتشمل:

- دعم صحة العظام والأسنان:

يحتوي الزبادي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامينات مهمة تساهم في بناء عظام قوية ونمو صحي للأسنان، خاصة في السنوات الأولى من العمر.

- تحسين الهضم وصحة الأمعاء:

ويحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة (بروبيوتيك) تساعد في تعزيز توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ما يدعم عملية الهضم ويقلل من مشكلات الإمساك أو الإسهال.

- مصدر جيد للبروتين:

البروتين عنصر أساسي لنمو العضلات وبناء الأنسجة لدى الأطفال، ويُعد الزبادي خيارًا سهل الهضم وغنيًا به.

- دعم الجهاز المناعي:

تشير تقارير NHS إلى أن البروبيوتيك الموجودة في بعض أنواع الزبادي قد تساهم في تقوية المناعة وتقليل احتمالية الإصابة ببعض العدوى.

- مناسب للأطفال الذين يعانون من حساسية خفيفة للاكتوز:

بحسب American Academy of Pediatrics، فإن الزبادي غالبًا أسهل في الهضم من الحليب، لأن عملية التخمير تقلل من نسبة اللاكتوز.

متى يمكن تقديم الزبادي للأطفال؟

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإمكانية تقديم الزبادي كامل الدسم للرضع بدءًا من عمر 6 أشهر، أي عند البدء بإدخال الأطعمة الصلبة، بشرط:

ـ اختيار زبادي طبيعي غير محلى.

ـ تجنب الأنواع المضاف إليها سكر أو نكهات صناعية.

ـ تقديمه بكميات صغيرة في البداية لمراقبة أي رد فعل تحسسي.

وتؤكد NHS أنه لا يجب استبدال حليب الأم أو الحليب الصناعي بالزبادي قبل عمر السنة، بل يُقدم كجزء مكمل للنظام الغذائي.

أي نوع زبادي هو الأفضل للأطفال؟

ويعتبر الزبادي الطبيعي كامل الدسم الخالي من السكر المضاف، الذي يحتوي على بكتيريا حية نشطة.

ويُفضل تجنب الزبادي قليل الدسم للأطفال دون عامين، لأنهم يحتاجون إلى الدهون الصحية لدعم نمو الدماغ.

احتياطات مهمة

وفي حال وجود تاريخ عائلي لحساسية الألبان، يُفضل استشارة الطبيب قبل تقديمه.

يجب التأكد من حفظ الزبادي في درجة حرارة مناسبة لتجنب التلوث.

مراقبة أي أعراض غير معتادة مثل الطفح الجلدي أو القيء بعد تناوله.