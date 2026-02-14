سعر الذهب مساء اليوم 14-2-2026..صعود جديد 100جنيه

جدد سعر الذهب في مصر صعوده مع أول تعاملات مسائية له اليوم السبت الموافق 14-2-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

وارتفع مقدار جرام الذهب مساء اليوم بقيمة 100 جنيه جديدة مقارنة بما كان عليه مطلع تعاملات أمس الجمعة.

تذبذب المعدن الأصفر

وشهد سعر الذهب تذبذبًا مع تداولات أمس إذ فقد 90 جنيه في المتوسط من قيمته إلا أنه ارتفع بقيمة 80 جنيه في منتصف التداولات.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 6680 جنيه .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7634 جنيه للبيع و 7691 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 6680 جنيه للبيع و 6730 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5725 جنيه للبيع و 5768 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.44 ألف جنيه للبيع و5384 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولار للبيع و 5043 دولار للشراء.