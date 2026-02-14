الدردير للجماهير: ابتسم ستشاهد الزمالك اليوم

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رساله للجماهير بمنشور خاص بنادي الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز.

الزمالك و كايزر تشيفز

وكتب عمرو الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ابتسم ستشاهد الزمالك اليوم ".

وكان قد أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة كايزر تشيفز المقرر لها في السادسة مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.