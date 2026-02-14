قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في العين وعلى الرأس.. أحمد موسى: يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

صلاة التراويح في المسجد أم البيت.. أيهما أكثر ثوابا؟| أزهري يجيب

صلاة التراويح في المسجد أم البيت أيهما أكثر ثوابا ؟
صلاة التراويح في المسجد أم البيت أيهما أكثر ثوابا ؟
عبد الرحمن محمد

أوضح  الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الحكم الشرعي لـ صلاة التراويح في المسجد مقارنة بأدائها في المنزل، وذلك ردًا على سؤال ورد إليه يفيد بأن بعض الناس يزعمون أن صلاتها في البيت أفضل، بل وذهب آخرون إلى اعتبار أدائها خلف إمام المسجد بدعة، متسائلين عن صحة هذا الكلام.

وأكد لاشين أن التصدي للفتوى دون علم أو دليل يعد خطأ جسيمًا وسببًا في إثارة الفتن، مشيرًا إلى أن الله تعالى قرن القول عليه بغير علم بالفواحش والإثم والبغي، مستشهدًا بقوله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.

وأوضح أن منشأ هذا الرأي يعود إلى الفهم غير الدقيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وإلى كونه صلى الله عليه وسلم لم يواظب على أداء التراويح جماعة في المسجد طوال الشهر.

وأشار إلى أن هذا الحديث وإن كان عامًا في شأن النوافل، إلا أنه مخصوص ببعضها، بدليل أن هناك صلوات نافلة شُرعت لها الجماعة وأداها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، مثل صلاة الخسوف والكسوف، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، مما يدل على أن النوافل التي تُسن لها الجماعة يكون أداؤها في المسجد أفضل، ومن بينها صلاة التراويح.

كما لفت إلى أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا التراويح خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أو أربع ليال، ثم امتنع عن الخروج إليهم عندما امتلأ المسجد خشية أن تُفرض عليهم، تيسيرًا ورحمة بهم. 

وفي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جُمِع الناس على إمام واحد لأدائها، ولم يُعرف أن أحدًا من الصحابة أنكر ذلك، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، مبينًا أن النبي سوى بين سنته وسنة خلفائه الراشدين.

وأوضح لاشين أن صلاة التراويح في البيت جائزة إذا كان المصلي حافظًا للقرآن ولا يخشى على نفسه الكسل أو الفتور، وألا يترتب على تركه المسجد إضعاف لشأن الجماعة، إلا أن الأصل والأفضل هو أداؤها في المسجد، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.

ودعا لاشين إلى لزوم الجماعة وتجنب إثارة الخلافات، قائلًا إن الذئب يأكل من الغنم القاصية، وحث على ترك الأمور مستقرة دون إحداث بلبلة بين الناس، وأن يعمل كل إنسان بما يراه لنفسه دون إثارة الفتن، والله أعلم.

عطية لاشين صلاة التراويح حكم الجماعة قيام الليل فقه العبادات

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

سيمبا التنزاني

سيمبا يهزم الملعب المالي المتصدر 1-0 ويودع دوري أبطال أفريقيا

فريف فيورنتينا

فيورنتينا يهزم كومو 2-1في الدوري الإيطالي

نبيل عماد دونجا

دونجا يقود النجمة لتحقيق أول فوز في الدوري السعودي على حساب الخلود

إحالة أوراق المتهم بالتخلص من خالته وسرقتها لمفتى الجمهورية

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة.. حلول فعالة ومجربة

بأفكار بسيطة وغير مكلفة.. كيف تحتفل بعيد الحب 2026؟

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

