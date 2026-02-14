أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو

علق الإعلامي أحمد موسى، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعلن تفاصيلها رئيس الوزراء غدا في مؤتمر صحفي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي كلف الحكومة بان يكون هناك زيادة في مرتبات الموظفين بداية من شهر يوليو المقبل ".

أضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي وجه بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية وبدء تطبيقها قبل شهر رمضان ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء سوف يعلن غدا تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي اطلقها الرئيس السيسي وستكون دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها خلال شهر رمضان ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي وجه بصرف مربتات شهر فبراير خلال الأسبوع الحالي وقبل شهر رمضان".