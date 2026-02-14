قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد العمال: حزمة السيسي الاجتماعية ورفع الدخول دعم حقيقي للمواطن قبل رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالحزمة الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس انحيازًا واضحًا من القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وحرصًا على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد البدوي أن توجيه الرئيس بصرف الدعم النقدي قبل شهر رمضان، إلى جانب صرف المرتبات مبكرًا، يحمل بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا، ويسهم في تخفيف الأعباء عن ملايين الأسر، خاصة مع زيادة المتطلبات المعيشية خلال الشهر الفضيل، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل رسالة طمأنة حقيقية للمواطنين.

رسالة طمأنة واستثمار في الإنسان

وشدد نائب رئيس اتحاد العمال على أن تناول الاجتماع لإجراءات رفع دخول العاملين بالدولة يمثل خطوة محورية طال انتظارها، موضحًا أن تحسين الأجور والحوافز يؤكد أن الدولة تضع تحسين مستوى المعيشة ضمن أولوياتها، ويعكس تقديرًا واضحًا لدور العاملين في دعم مسيرة التنمية.

وأوضح أن رفع الدخول لا يُعد مجرد زيادة مالية، بل هو استثمار مباشر في العنصر البشري، إذ يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ورفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة ومستوى الإنتاجية.

دعم الصناعة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وفيما يتعلق بالتسهيلات والإصلاحات الضريبية والجمركية، أشار البدوي إلى أن تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية، وتعديل بعض التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم استدامة أي زيادات في الدخول.

كما أكد أهمية استمرار الجهود الرامية إلى خفض معدلات المديونية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تكامل زيادة الدخول مع ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار، حتى يشعر المواطن بالأثر الحقيقي لهذه الإجراءات.

واختتم البدوي تصريحاته بالتأكيد أن اتحاد العمال يدعم كل خطوة من شأنها رفع مستوى معيشة العامل المصري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، معتبرًا أن "الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، إلى جانب إجراءات رفع دخول العاملين بالدولة، وحزمة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية المقترحة للعام المالي 2026 /2027.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على ملامح حزمة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، موجّهًا بالإعلان عنها وبدء تطبيقها قبل الشهر الكريم، في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، فضلًا عن صرف مرتبات شهر فبراير خلال الأسبوع الجاري.

كما تناول الاجتماع توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والعمل على خلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم قطاع الصحة وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الفئات الأكثر احتياجًا الدعم النقدي شهر رمضان صرف الدعم النقدي قبل شهر رمضان الحماية الاجتماعية صرف المرتبات اتحاد العمال رفع دخول العاملين بالدولة الأجور حزمة حماية اجتماعية جديدة حزم الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

زلزال - أرشيفي

بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

التعليم العالي

مذكرة تفاهم بين معهد بحوث الإلكترونيات وجيت إن تكنولوجى لتعزيز الحوسبة الكمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

اتحاد العمال: حزمة السيسي الاجتماعية ورفع الدخول دعم حقيقي للمواطن قبل رمضان

التعدى على الأراضى الزراعية

حماية الرقعة الزراعية | إزالة 1300 حالة تعد خلال أسبوع بجميع المحافظات

بالصور

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

فيديو

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد