البنتاجون يستعين بنموذج "كلود" في عملية القبض على مادورو

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية استخدمت نموذج اللغة "كلود" التابع لشركة أنثروبيك خلال عملية القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو الشهر الماضي.

وبحسب التقرير، امتنعت الشركة عن تأكيد أو نفي استخدام أداتها في العملية، مشيرة إلى أن شروط الخدمة الخاصة بها تحظر توظيف النموذج في أنشطة عنيفة أو تطوير أسلحة أو عمليات مراقبة.

وأضافت الصحيفة أن "أنثروبيك" تُعد أول شركة ذكاء اصطناعي يُستخدم أحد نماذجها في عملية سرية تنفذها وزارة الدفاع الأميركية، في خطوة قد تفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الأمنية والعسكرية.