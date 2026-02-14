اعتقال مادورو بالذكاء الاصطناعي.. الكشف عن فضيحة تكنولوجية للجيش الأمريكي

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الولايات المتحدة استخدمت الذكاء الاصطناعي في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي جرت في بداية يناير الماضي.

اعتقال مادورو بالذكاء الاصطناعي

وذكرت وول ستريت جورنال أن إرشادات استخدام شركة "أنثروبيك" المطورة تحظر استخدام هذه التقنية لتسهيل العنف.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر، أن الجيش الأمريكي استخدم أداة الذكاء الاصطناعي "كلود" خلال عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على الرغم من حظر الشركة المطورة استخدام هذه التقنية لتسهيل العنف.

وتحظر إرشادات استخدام شركة "أنثروبيك" المطورة استخدام هذه التقنية لتسهيل العنف أو تطوير الأسلحة أو إجراء عمليات التجسس.

فضيحة تكنولوجية للجيش الأمريكي

ونُقل عن متحدث باسم شركة "أنثروبيك" قوله: "لا يمكننا التعليق على ما إذا كان قد تم استخدام "كلود"، أو أي نموذج ذكاء اصطناعي آخر، في أي عملية محددة، سواء كانت سرية أو غير ذلك، أي استخدام لـ"كلود" - سواء في القطاع الخاص أو في الحكومة - يتطلب الامتثال لسياسات الاستخدام الخاصة بنا، والتي تنظم كيفية نشر "كلود"، ونحن نعمل عن كثب مع شركائنا لضمان الامتثال."

في أواخر يناير، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عقدًا بين البنتاجون وشركة أنثروبيك بقيمة تقارب 200 مليون دولار كان مهددًا بالإلغاء بسبب خلافات حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتجسس على الأشخاص في الأراضي الأمريكية.