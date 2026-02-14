قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
بشعار لا بديل عن الفوز.. موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
خالد يوسف

تتجه أنظار جماهير الكرة الأفريقية مساء السبت نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك ونظيره كايزر تشيفز في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لحسم ملامح التأهل وترتيب المجموعة.

معتمد جمال يجري تعديلات على تشكيل الفريق

يسعى الجهاز الفني لتحقيق التوازن بين قوة التشكيل وإراحة بعض العناصر لتجنب الإصابات الناتجة عن الإجهاد، مع الدفع باللاعبين الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا في مواجهة قوية يحتاج فيها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم موقفه من التأهل.

ومن المنتظر أن يجري المدير الفني معتمد جمال بعض التعديلات على تشكيل الفريق، لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين غير الأساسيين، في ظل ضغط المباريات محليًا وقاريًا، مع الحفاظ على توازن التشكيل الأساسي.

التعديلات قد تشمل بعض مراكز الوسط والأجنحة والهجوم والظهير الأيسر، بينما يُتوقع استمرار الاستقرار في مركزي حراسة المرمى والظهير الأيمن.

غياب 9 لاعبين عن فريق الزمالك

يغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 9 لاعبين أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها في الكونفدرالية الإفريقية.

جاءت غيابات نادي الزمالك أمام كايزر تشيفز على النحو التالي:

ـ محمد عواد: وجهة نظر فنية.

ـ سيف فاروق جعفر: وجهة نظر فنية.

ـ عمرو ناصر: إصابة.

ـ آدم كايد: إصابة.

ـ بارون أوشينج: إصابة.

ـ فيما يغيب لعدم اكتمال الجاهزية الفنية، كل من أحمد فتوح، محمود بنتايك، محمد صبحي، محمود جهاد.

موقف الزمالك في المجموعة الرابعة

يتصدر كايزر تشيفز ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه الزمالك في المركز الثاني بـ8 نقاط، ثم المصري البورسعيدي بـ7 نقاط، بينما يحتل زيسكو يونايتد المركز الأخير برصيد 3 نقاط، لتبقى المنافسة مفتوحة على بطاقتي التأهل.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقناة الناقلة

ستنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز مساء اليوم السبت، عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.على ملعب هيئة استاد قناة السويس.

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بث مباشر اليوم، عن طريق مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة، وبالتحديد على قناة bein sports 3 hd، كما يتم نقلها أيضًا على قناة Time Sports عبر البث الأرضي المباشر.

حكم ومعلق المباراة

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة اللقاء لطاقم تحكيم سوداني بقيادة الحكم محمود علي محمود، ويعاونه محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد، بينما يتولى عمرو إسماعيل السيد مهمة الحكم الرابع، مع تعيين مراقبين للمباراة والحكام من جيبوتي والمغرب.

يتولى المعلق الرياضي علي محمد علي التعليق على أحداث مباراة الزمالك بث مباشر اليوم على شاشة bein sports 3 hd.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام كايزر تشيفز

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة ، ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية.

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد خضري أو إيشو، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ، بيزيرا.

