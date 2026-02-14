حاملتكم الثانية سنغرقها.. تحذير إيراني واضح لترامب

رد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إرسال حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط، برسالة استفزازية عبر منصة "إكس".

قال رضائي: "قال السيد ترامب إنه سيرسل حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى المنطقة. لا تقلق! كان لدينا هدف واحد لإسقاطه، والآن أصبح لدينا هدفان".



وجاء هذا الرد بعد ساعات من منشور غامض نشره ترامب على منصته "تروث سوشيال"، تضمن صورة لحاملة الطائرات "فورد" دون أي تعليق.

أثار ذلك تكهنات واسعة في الأوساط السياسية.

وسبق المنشور تصريحات للرئيس الأمريكي أكد فيها عزمه إرسال الحاملة إلى الشرق الأوسط في حال فشل المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، مضيفا: "سنحتاج إليها إذا لم نتوصل إلى اتفاق".

وأكد مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، رفضا الكشف عن هويتهما، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) قررت فعليا نقل حاملة الطائرات "جيرالد فورد" من منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع العسكري الأمريكي وسط تصاعد حدة التوتر مع طهران.

ومن المتوقع أن تستغرق الحاملة وسفنها المرافقة أسبوعا على الأقل للوصول إلى المنطقة، بعد أن كانت تشارك في عمليات بحرية قبالة سواحل فنزويلا خلال الأشهر الماضية.