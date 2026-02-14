كشفت تقارير صحفية عن اتجاه داخل نادي ليفربول لعرض الدولي المصري محمد صلاح للبيع مع نهاية الموسم الجاري، في خطوة قد تمثل بداية مرحلة جديدة في مشروع الفريق.

ويعيش صلاح موسمه الثامن بقميص “الريدز”، وسط متغيرات فنية واضحة منذ تولي المدرب الهولندي أرني سلوت القيادة الفنية، حيث لم يحظ اللاعب بالاعتماد الأساسي بشكل منتظم في بعض الفترات، إلى جانب الجدل الذي أثارته تصريحاته الإعلامية قبل انضمامه إلى منتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

كما تراجع المعدل التهديفي للنجم المصري في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مرحلة من الموسم، ما فتح باب التكهنات بشأن مستقبله، خاصة مع اقتراب نهاية عقده ومخاوف الإدارة من رحيله دون مقابل.

لماذا يدرس ليفربول بيع محمد صلاح بنهاية الموسم؟

وفقًا لموقع “fichajes”، فإن إدارة ليفربول تدرس بيع صلاح عقب موسم 2025-2026، ضمن خطة لإعادة هيكلة الفريق فنيًا وماليًا، على أن يكون الدوري السعودي أحد الوجهات المفضلة نظرًا للعائد المالي الكبير المتوقع من الصفقة، إضافة إلى تقليل بند الرواتب.

وأشار التقرير إلى أنه رغم استعادة صلاح مكانه في التشكيل الأساسي بعد عودته من كأس الأمم الإفريقية، فإن الأجواء داخل غرفة الملابس لا تزال محل نقاش، في ظل سعي الجهاز الفني لفرض رؤيته الجديدة.

وختم الموقع بأن رحيل صلاح، في حال إتمامه، قد يمنح سلوت مرونة أكبر في تنفيذ مشروعه الفني والتعاقد مع عناصر تتماشى مع فلسفته خلال المرحلة المقبلة.