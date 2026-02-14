مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعالية انضمام أول طائرة من طراز إيرباص 350-900 إلى أسطول مصر للطيران: “كنت حريص على العمل مع كل زملائي على دعم هذا التطور وسعيد أننا نقف جميعا ونحتفل بوصول أول طائرة من هذا النوع”.

وأضاف: “فى نفس الوقت كنا شغالين على الشركة الوطنية الناقلة، وأيضا شغالين على المطارات لزيادة سعتها وقدراتها على الاستقبال وتحسين الخدمات وزيادة الإنطباع الإيجابي للسائح الذي يأتي لمصر”.

وتابع: “مصر قادرة على إجراء رحلات طويلة المدي مع انضمام طائرات من طراز إيرباص 350-900 إلى أسطولها”.