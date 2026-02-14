تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى.. رئيس الوزراء يكشف أهمية طائرة إيرباص 350-900

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية انضمام أول طائرة من طراز إيرباص 350-900 إلى أسطول مصر للطيران.

مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتفال يوصول وتدشين أول طائرة من طراز اير إيرباص 350-900، في إطار العهد على توريد 16 طائرة من نفس النوع، خلال السنوات القادمة، حتى تكون مصر قادرة على العمل في رحلات بعيدة المدى في اقصى شمال وشرق آسيا، وأقصى الولايات المتحدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات انضمام أول طائرة من طراز إيرباص 350-900 إلى أسطول مصر للطيران، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير غير مسبوق في منظومة الطيران داخل الدولة المصرية، على مستوى الطائرات التي تنقل الركاب بجميع أنحاء العالم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “كنت حريصا طوال المدة الماضية على التعاون مع جميع وزراء الطيران للوصول لهذا الحلم، خاصة أن الطيران هو جزء من قوة مصر النعامة، والمؤثر والمحرك الرئيسي لزيادة حركة السياحة العالمية من وإلى مصر”.

مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعالية انضمام أول طائرة من طراز إيرباص 350-900 إلى أسطول مصر للطيران: “كنت حريصا على العمل مع كل زملائي على دعم هذا التطور، وسعيد أننا نقف جميعا ونحتفل بوصول أول طائرة من هذا النوع”.

وأضاف: “فى نفس الوقت كنا شغالين على الشركة الوطنية الناقلة، وأيضا شغالين على المطارات لزيادة سعتها وقدراتها على الاستقبال وتحسين الخدمات وزيادة الإنطباع الإيجابي للسائح الذي يأتي لمصر”.

وتابع: “مصر قادرة على إجراء رحلات طويلة المدي مع انضمام طائرات من طراز إيرباص 350-900 إلى أسطولها”.

مصر للطيران: نعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للارتقاء بمستوى الخدمة الجوية



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال فعالية انضمام أول طائرة من طراز إيرباص 350-900 إلى أسطول مصر للطيران، أن خطة التطوير التي تقوم بها الشركة، تشمل منظومة الخدمات الجوية، والتي بدأت بالفعل منذ أكثر من عام، ومن المتوقع الانتهاء منها من منتصف هذا العام.

وقال: “نعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للإرتقاء بمستوى الخدمة الجوية، وتم بالفعل دخول 156 معدة، ومن المتوقع توريد 640 معدة جديدة وضمها إلى أسطول الخدمة الأرضية، وذلك لرفع الكفاءة التشجيعية”.

وأضاف: “نؤكد اعتزازنا العميق بشركائنا فى صناعة النقل الدولي الذين تربطنا بهم علاقات ممتدة، والمرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التكامل والتوسع بما يدعم خططنا الطموحة لتطوير وتحسين مستوي خدماتنا على جميع الأصعدة”.